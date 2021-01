Vendredi soir, la nouvelle a fait surface qu’un changement majeur aura lieu au Michigan. Les Lions de Detroit et le quart Matthew Stafford auraient accepté mutuellement de se séparer après 12 saisons. Les fans se sont dirigés vers le profil Instagram de Kelly Stafford dans l’espoir de voir une mise à jour sur son mari, mais ils n’ont trouvé qu’un article heureux détaillant une «journée ensoleillée».

Kelly a publié une série de photos sur les réseaux sociaux montrant leurs enfants profitant d’une rare journée d’hiver ensoleillée au Michigan. Ils ont grignoté des pizzas et des beignets, ont fait du ski et ont dansé tout en portant des vêtements de neige. “Une journée ensoleillée de janvier au Michigan [heart emoji][ski emoji][pizza emoji][donut emoji]”Kelly a écrit dans la légende de son post Instagram. Les fans ont répondu avec une variété de commentaires, dont plusieurs espérant que Stafford trouvera du succès ailleurs.

“Merci pour tout !! Je vous ai aimés à Detroit! Allez gagner gros ailleurs!” un fan a commenté sur Instagram. Un autre a ajouté qu’ils voulaient juste voir Stafford aller voir un candidat et avoir la possibilité de gagner un trophée Lombardi. Ils ont exprimé leur tristesse à l’idée que les Lions n’aient pas pu rassembler un effort gagnant tout au long de sa carrière.

Après avoir atterri avec les Lions comme premier choix du repêchage de la NFL 2009, Stafford a commencé 165 matchs pour l’équipe et a établi des records de franchise avec 45 109 verges et 282 touchés. Il a également complété 62,6% de ses passes tout en menant 38 entraînements gagnants au cours de sa carrière et 31 retours au quatrième trimestre. Ces statistiques placent Stafford à égalité pour la huitième place de tous les temps dans les disques gagnants et la septième dans les retours au quatrième trimestre.

Il y a actuellement des questions sur l’endroit où Stafford atterrira si un commerce se concrétise. ESPN rapporte qu’il suscitera un intérêt considérable en raison d’un contrat convivial de deux ans et 43 millions de dollars restants. Le libérer laisserait les Lions avec 17 millions de dollars en argent de plafond mort pour la saison 2021, mais son échange rapporterait 14 millions de dollars en espace de plafond et 20 millions de dollars en espèces. Stafford doit également recevoir un bonus de 10 millions de dollars lorsque la nouvelle année de la ligue commence en mars.

Il y a plusieurs équipes qui traitent des questions des quarts après la fin de la saison régulière 2020 et les deux premiers tours des séries éliminatoires. Philip Rivers a pris sa retraite et a quitté Indianapolis sans départ fixe tandis que Drew Brees aurait décidé de s’éloigner des Saints. En outre, la Caroline, Dallas, Pittsburgh, Washington, Denver, Chicago et San Francisco sont tous confrontés à des questions similaires.