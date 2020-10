Kelly Osbourne a-t-elle un nouvel homme? Après avoir fait la une des journaux pour sa perte de poids spectaculaire, la jeune femme de 35 ans a de nouveau été aperçue avec la star de TikTok Griffin Johnson après que les deux aient déjà été vus ensemble ce mois-ci et que tout le monde a maintenant des questions. Osbourne et le joueur de 21 ans ont été vus ensemble trois jours seulement après que les deux aient été repérés au hotspot des célébrités Craig’s à West Hollywood.

Les deux ont été photographiés à l’intérieur d’une voiture avec Johnson dans le siège du conducteur et Osbourne dans les passagers. Les deux semblaient s’amuser car les deux étaient représentés avec d’énormes sourires sur leurs visages. Bien qu’aucun des deux n’ait confirmé s’ils sortaient ensemble ou non, les spectateurs ne peuvent s’empêcher de supposer.

(Photo: MEGA, .)

Leur sortie intervient trois mois seulement après que Johnson et son ex-petite amie Dixie D’Amelio aient décidé de se séparer. Quant à Osbourne, elle a appelé à démissionner avec l’ex Jimmy Q en 2019 et a déclaré à Us Weekly qu’elle se concentrait sur elle ces derniers temps. “[I’m] prendre le temps du «moi» », a-t-elle déclaré en 2019 en s’adressant à Us Weekly.« Je ne suis bonne pour personne à moins d’être bonne. »Elle a ensuite ajouté:« Je pense que l’amour est beaucoup de travail. C’est beaucoup de travail et j’espère qu’un jour je le ferai [find love again]. Mais [I’m] ne pas dire oui, ne pas dire non. “

Ces derniers mois, les fans ont remarqué l’énorme perte de poids d’Osbourne. L’animatrice de télévision a été assez ouverte avec le public sur les changements qu’elle a apportés non seulement à son mode de vie, mais à son régime alimentaire, qui jouent un nouveau rôle dans sa vie aujourd’hui. Après avoir participé à la saison 9 de Dancing with the Stars, où elle mangeait beaucoup de restauration rapide et de pizza, elle est devenue végétalienne depuis. Bien que ce changement ait été positif pour Osbourne, elle attribue une procédure de manchon gastrique à une partie de sa perte de poids de 85 livres.

“Je ne donne pas un – ce que quelqu’un a à dire. Je l’ai fait, j’en suis fier, ils peuvent tellement … J’ai fait la manche gastrique”, a-t-elle déclaré au Hollywood Raw avec Dax Holt et Adam Glyn . “Tout ce qu’il fait, c’est changer la forme de ton estomac. J’ai eu ça il y a presque deux ans. Je ne mentirai jamais, jamais, jamais à ce sujet. C’est la meilleure chose que j’aie jamais faite.” Son attitude nonchalante est exactement la raison pour laquelle les fans l’aiment et soutiennent sa décision. Que la chirurgie soit impliquée ou non, il est indéniable qu’Osbourne est absolument magnifique.