Cette semaine, les fans ont exprimé leurs inquiétudes à propos de Kelly Ripa, estimant qu’elle avait fait preuve d’un comportement «extrême» sur Live with Kelly and Ryan. Une conversation sur ces préoccupations s’est épanouie parmi les fans sur Instagram jeudi, sous une photo de Ripa, de la co-vedette Ryan Seacrest et de l’invité Jenni “JWoww” Farley. Jusqu’à présent, Ripa et la série n’ont pas répondu à ces préoccupations croissantes.

“Omg … qu’est-ce qui ne va pas avec Kelly ces derniers jours”, a écrit un fan, entamant la conversation. Ils ont continué en disant que Ripa a été “exagéré” dans les derniers épisodes, et a “constamment parlé” dans un discours “très hyper”. Un autre commentateur a accepté, disant que Ripa était “vraiment extrême dans l’émission ce matin”, et que “c’était inconfortable à regarder. Une troisième personne a ajouté:” cela semblait étrange – tension forte. “

Certains ont lié ces commentaires à d’autres préoccupations récentes concernant le poids de Ripa, puisque les commentateurs ont fait valoir qu’elle était «trop maigre» et qu’elle devrait «manger quelque chose». D’autres ont noté son comportement “hyper” ces derniers temps, écrivant: “Je t’aime Kelly mais tu ne laisses jamais Ryan parler. C’est The Kelly and Ryan Show pas seulement The Kelly Show.”

Jusqu’à présent, cette conversation ne s’est déroulée que dans les commentaires Instagram sous les publications du compte Live with Kelly et Ryan, mais il y a rarement des commentateurs dans un tel accord sur un sujet. Cependant, la grande majorité des commentaires sont toujours positifs, les fans complimentant les tenues de Ripa et louant le spectacle en général. Certains de ces fans ont même commencé à se disputer avec les critiques, engendrant des échanges houleux.

«Elle a l’air heureuse», a écrit une personne. “Leur ambiance en ce moment est géniale et je les trouve si drôles ensemble. Si vous ne l’aimez pas, ne la regardez pas!”

Ripa est considérée comme l’une des «personnes les plus influentes des médias», selon The Hollywood Reporter, avec une influence à la fois devant et derrière la caméra. Elle a rejoint Live! en 2000, suite au départ à la retraite de Kathie Lee Gifford. Elle a co-animé avec Regis Philbin jusqu’à sa retraite en 2011, elle a été hébergée seule alors qu’elle essayait divers co-hôtes pour le remplacer. Enfin, près d’un an plus tard, Michael Strahan est devenu son co-animateur à plein temps.

Strahan est resté jusqu’en mai 2016, date à laquelle il a déménagé à Good Morning America, et cette fois Seacrest a rapidement pris le relais. Entre-temps, Ripa et son mari, Mark Consuelos, ont construit une société de production appelée Milojo, qui leur donne à tous deux une énorme liberté et un pouvoir dans l’industrie du divertissement – en particulier à New York. Malgré les craintes des fans concernant son niveau d’énergie, rien n’indique que Ripa est confrontée à de graves difficultés en ce moment.