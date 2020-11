Kelly Ripa ne se retient généralement jamais quand il s’agit de son mari Mark Consuelos, mais elle a fait une exception pour Halloween à cause de ses fans “assoiffés”. Elle a recadré de nouvelles photos d’Halloween du couple afin que personne n’ait vu le «paquet» de Consuelos, ce qui était un problème lorsqu’elle a partagé des photos de retour la semaine dernière. La collection de vieilles photos comprenait l’un des Consuelos portant un pantalon de policier super serré, ce qui a déclenché un va-et-vient hilarant entre le couple à propos d’une certaine ombre.

Sur la première photo, Ripa et Consuelos sont habillés en couple de prince et princesse de conte de fées pour un Halloween passé. Pour Halloween de cette année, le couple portait des visages squelettes, comme le montre la deuxième photo. “Un costumé comment ça a commencé, comment ça se passe, et j’ai recadré à l’entrejambe vous avez soif des seaux. Tout truc, pas de régal”, a écrit Ripa dans la légende, ajoutant plusieurs emojis sur le thème d’Halloween.

Les fans ont adoré les nouvelles photos de costumes et la blague de Ripa. “Hahahahaha! Des seaux de soif! Je ne peux pas croire à quel point il circulait en ligne à cause de cette photo. C’est une bombasse et un homme bien. Vous êtes une femme chanceuse”, a écrit un fan. “Cette légende est la meilleure! Dites-leur”, a répondu un autre. “Pas juste !! Vous avez l’air super bien”, a écrit un autre fan.

Le commentaire de Ripa est une référence hilarante à la boîte de vers qu’elle a ouverte le 22 octobre lorsqu’elle a partagé de vieilles photos de famille du passé d’Halloween. Une photo montrait Consuelos et son ami Bruce Bozzi déguisés en policiers de moto Jon Baker (Larry Wilcox) et Frank Poncherello (Erik Estrada) de CHiPS. Les pantalons de Consuelos étaient si serrés que tout le monde pouvait en parler. “Une divulgation complète, je pense que c’est certainement une ombre qui cause cet effet”, a écrit Consuelos. “Ummmmm bébé vois-tu des ombres?” Répondit Ripa. “Assez sûr,” ajouta Consuelos. “Eh bien, est-ce que l’ombre voit quelqu’un?” a demandé en plaisantant un fan.

Ripa portait également des costumes d’Halloween complexes sur Live with Kelly and Ryan cette semaine. Tout d’abord, elle s’est habillée comme la star de Tiger King Joe Exotic, tandis que le co-animateur Ryan Secrest s’est habillé en tigre. Ensuite, ils ont changé les choses, avec Ripa habillé en Moira Rose (Catharine O’Hara) et Seacrest en David Rose (Dan Levy) de Schitt’s Creek. Plus tard dans leur épisode d’Halloween, Ripa s’est habillé comme une autre star de Tiger King, Carole Baskin, tandis que Seacrest portait la perruque blonde Joe Exotic.

Ripa et Consuelos se sont mariés en 1996 et sont parents de Michael, 23 ans, Lola, 19 ans, et Joaquin, 17 ans. Vendredi, Lola a fait de Ripa une fière maman en votant pour la première fois. “Quelques jetons du vieux bloc … [I am a voter] (La première élection de Lola!) “, A écrit Ripa sur Instagram.” Michael et moi avons voté il y a quelques jours, mais nous avons dû prendre une photo de [Lola]. “