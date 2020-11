Avant que Kelly Ripa et Mark Consuelos puissent célébrer Halloween ce week-end, ils ont marqué un moment majeur dans la vie de leur fille Lola Consuelos. Le joueur de 19 ans a voté pour la première fois vendredi, profitant de la période de vote anticipée de New York. Ripa et leur fils Michael, 23 ans, ont voté plus tôt cette semaine.

Ripa a partagé une galerie de photos, dont une de Lola posant avec son autocollant “J’ai voté tôt” sur sa veste. Michael est apparu sur une autre photo, tenant son autocollant. Ripa a mis son autocollant «J’ai voté tôt» au dos de son téléphone. “Quelques jetons du vieux bloc … [I am a voter] (Première élection de Lola!) », A écrit Ripa dans la légende.« Michael et moi avons voté il y a quelques jours, mais nous avons dû prendre une photo de [Lola]”L’ancienne star de All My Children a ajouté un lien vers les informations de vote anticipé dans sa biographie.

Plusieurs des célébrités de Ripa étaient ravies de voir voter les enfants du co-animateur Live with Kelly et Ryan. “Je n’arrive toujours pas à croire que vous ayez deux enfants assez vieux pour voter – comment est-ce possible”, a écrit Sarah Michelle Gellar. Lissa Rinna a ajouté le hashtag «Proud Momma Moment». Un fan a écrit à quel point il était fier de Lola en tant que camarade du milieu. “Je suis moi-même un enfant du milieu. Nous devons rester unis, moi. J’aime Lola la meilleure lol”, a écrit le fan, incitant Ripa à répondre, “Elle sera heureuse d’entendre ça.”

“J’adore ça !!!!” Conseulos a commenté le message, ajoutant trois émojis de cœur. L’année prochaine, leur plus jeune Joaquin, 17 ans, pourra voter. Consuelos n’apparaissait pas sur les photos de vote, mais il était avec Ripa dans une paire de photos d’Halloween, le couple portant des costumes différents sur chaque photo. «Un costumé comment ça a commencé, comment ça se passe, et j’ai recadré à l’entrejambe vous avez soif des seaux. Ripa a écrit dans la légende, faisant référence à ce qui s’est passé lorsqu’elle a publié une vieille photo de Consuelos portant un pantalon vraiment très serré dans le cadre d’un costume CHiPS.

En août, Ripa a déclaré à PEOPLE que Lola lui avait appris “beaucoup sur le fait d’être une femme des temps modernes”, ajoutant qu’elle avait de l’espoir pour sa génération. “Cela me donne vraiment de l’espoir – sa génération se soutient vraiment, la façon dont elle et ses amis se soutiennent”, a déclaré Ripa. “Pour tous les discours sur les femmes aidant d’autres femmes, je le vois dans sa génération d’une manière que je n’ai jamais eue auparavant.”

Quant à Consuelos, il a admis qu’il était difficile de donner à Lola, qui espère devenir chanteuse, l’indépendance. Au début, il craignait d’être “surprotecteur” à sa naissance, mais il s’est depuis “adouci un peu … Parce que je suis vraiment conscient de la bonne tête sur ses épaules.”