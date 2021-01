Alors que plusieurs utilisateurs de médias sociaux se tournent vers leurs profils pour souhaiter à tous une bonne année, Kelly Ripa, aux côtés de sa magnifique famille. En fait, la famille a pris ensemble quelques photos magnifiques qui comprenaient Ripa, son mari Mark Consuelos et leurs trois enfants, Lola, 19 ans, Michael, 23 ans et Joaquin, 17 ans. Dans une série de photos amusantes que l’animatrice de l’émission N’hésitez pas à montrer le moment où elle a plongé directement dans la piscine.

“En espérant que cette prochaine tournée soit meilleure que l’année qui restera sans nom. Avec amour et meilleurs voeux de notre famille au vôtre. (Oui, ils ont été approuvés par Lola.) …… # 2021 [heart and confetti emoji]”La première photo qu’elle a postée était une photo de famille douce mais classique, tandis que les autres étaient de la famille en train de rire et de jouer ensemble, avant les deux derniers spectacles de Ripa plongeant dans leur piscine.

La famille de Ripa est enfin réunie après avoir été séparée de Consuelos pendant six mois. L’acteur tournait pour son émission Riverdale au Canada et, en raison de la pandémie, Ripa n’a pas été autorisé à lui rendre visite et il n’a pas été autorisé à quitter la région. La douce paire n’a jamais été séparée depuis si longtemps sans pouvoir se voir en personne. Les deux ont expliqué comment ils avaient réussi à s’en sortir et ils ont dit qu’ils utilisaient beaucoup FaceTime, mais ce n’est tout simplement pas la même chose.

Début décembre, l’actrice a célébré le retour de son mari à la maison avec des photos de famille, prenant même un jour de congé pour être avec lui. Même si les deux sont ensemble depuis deux décennies, leur amour l’un pour l’autre ne semble pas s’estomper. En fait, Ripa a expliqué comment ils gardent leur vie sexuelle saine et comment ils se sont si bien intégrés au fil des ans.

«Je pense que nous nous sommes retrouvés au bon moment de notre vie», a-t-elle déclaré à Andy Cohen et Bruce Bazzi sur la radio SiriusXM Andy’s Quarantined with Bruce. “Nous nous sommes vraiment bien appris. Avec cela vient un certain niveau de confort, de confiance et d’expérimentation et juste de plaisir.” Consuelos est intervenu et a dit: “Je pense que vous cochez toutes les cases pour moi.” Il est évident aux fans à quel point les deux s’aiment et se respectent car ils ne semblent pas pouvoir s’empêcher de jaillir l’un de l’autre, et leurs adeptes adorent tout cela.