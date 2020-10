L’amour et l’affection publique de Kelly Ripa et de son mari Mark Consuelos l’un pour l’autre sont absolument indéniables. Ripa, partage une fois de plus une photo plutôt fumante de son mari pour un retour en arrière et les fans sont tout au sujet. Les photos qu’elle a publiées sur Instagram représentent le couple au lit alors que Consuelos est torse nu. “Il y a un an et toujours un #humpday #mood complet [fire emoji] cet homme mange #pbandj [sandwich emoji]. “

Il peut manger des sandwichs au beurre de cacahuète et à la gelée, mais ne vous laissez pas tromper, le couple torride est très sain. En fait, il y a trois ans, ils ont amélioré d’un cran leur mode de vie sain et ont arrêté de boire. «Nous avons tous les deux arrêté de boire il y a près de trois ans», a déclaré Ripa à Parade lors d’une interview. “Non pas que nous étions assis autour de boire jour et nuit, mais je pense qu’il y a quelque chose comme une vie propre – c’est peut-être ce qui a fait ça. Peut-être que c’est la différence.”

Au cours de son émission Live with Kelly and Ryan, elle a annoncé dans le cadre de leur segment d’information au début que les ventes de vin avaient en fait baissé et a dit en plaisantant à son public que c’était à cause d’elle depuis qu’elle avait cessé d’acheter autant de vin. “Ils disent que les Américains ont acheté moins de vin l’année dernière. C’est la première baisse en un quart de siècle. Maintenant, je crois que c’est parce que j’ai arrêté de boire, qui a causé ce glissement. J’ai influencé le marché. […] Je ne dis pas que j’ai conduit les gens [out of drinking alcohol] Je dis que j’ai arrêté d’acheter du vin et qu’il y a un… plongeon. “

Encore une fois, en plaisantant, elle a attribué à son co-animateur Ryan Seacrest la raison pour laquelle elle avait arrêté de boire, car à peu près au même moment où il a rejoint l’émission, c’est quand elle a abandonné. Ce n’est pas la seule chose qu’elle et Consuelos font pour améliorer leur mode de vie sain. Les deux sont incroyablement actifs l’un avec l’autre car ils s’entraînent régulièrement. Parfois, l’un d’eux prend une photo de l’autre pendant qu’il est au gymnase, d’autres fois ils s’affichent en train de faire du yoga ensemble.

Après deux décennies de mariage et trois enfants plus tard, la douce paire semble plus amoureuse que jamais. Ripa a été ouvert au fil des ans sur la façon dont ils ont réussi à garder leur relation épicée et a même révélé qu’il ne fallut pas longtemps après leur rencontre pour qu’ils sachent qu’ils voulaient passer une éternité l’un avec l’autre.