Alors que beaucoup ont admis avoir bu un peu plus en 2020 étant donné la tournure folle d’événements inattendus pour tout le monde, pas Kelly Ripa et son mari Mark Consuelos. Nan. Ils ont arrêté de boire il y a trois ans et n’hésitent pas à l’admettre. Les deux mènent un mode de vie plutôt sain depuis des décennies, mais ils sont ouverts à dire qu’ils vont tout à fait bien ne plus tirer de coups de feu ou applaudir des verres de champagne.

«Nous avons tous les deux arrêté de boire il y a près de trois ans», a déclaré Ripa à Parade lors d’une interview. “Non pas que nous étions assis autour de boire jour et nuit, mais je pense qu’il y a quelque chose comme une vie propre – c’est peut-être ce qui a fait ça. C’est peut-être la différence.”

Elle en a également parlé dans sa propre émission Live with Kelly and Ryan en disant: “Ils disent que les Américains ont acheté moins de vin l’année dernière. C’est la première goutte en un quart de siècle. Maintenant, je crois que c’est parce que j’ai arrêté de boire. , que j’ai causé ce glissement. J’ai influencé le marché. ” Elle a ensuite plaisanté en disant qu’elle représentait au moins «25%» des ventes d’alcool avant de décider d’arrêter de boire. “Je ne dis pas que j’ai conduit les gens [out of drinking alcohol] Je dis que j’ai arrêté d’acheter du vin et qu’il y a un… plongeon. “

Ironiquement, au moment où elle a décidé d’arrêter de boire, c’était au même moment où Ryan Seacrest a rejoint la série et lui attribue en plaisantant la raison pour laquelle elle a arrêté. Son mari a jailli de sa femme pour compléter à quel point elle travaille dur et dit qu’elle prend son travail et sa santé très au sérieux. “Elle travaille très dur dans sa vie professionnelle et son engagement à faire de l’exercice, une alimentation saine est admirable et les bienfaits se manifestent”, a-t-il déclaré. “Oui, elle porte un bikini à 47 ans et en portera sans aucun doute un pendant de nombreuses années.” Ripa dit qu’elle se concentre sur un régime hautement alcalin, consommant beaucoup de légumes et évitant les aliments acides. “Cela a changé ma vie, cela a changé toute ma façon de penser la nourriture.”

Début janvier, le traqueur de l’industrie IWSR a signalé une baisse de 0,9% du volume de vin consommé aux États-Unis en 2019 selon le Wall Street Journal. C’était la première baisse en 25 ans. Cependant, les ventes de vin aux États-Unis ont globalement augmenté de 1,1% par rapport à l’année précédente pour atteindre 38,3 milliards de dollars.

«Les milléniaux n’acceptent tout simplement pas le vin à bras ouverts par rapport aux générations précédentes», a expliqué Brandy Rand, directeur de l’exploitation d’IWSR pour les Amériques, à TWSJ. «Avec la montée en puissance des produits à faible teneur en alcool et sans alcool et les tendances générales des consommateurs vers la santé et le bien-être, le vin est dans une situation difficile.