Kelly Ripa a partagé jeudi une galerie des costumes d’Halloween les plus complexes de sa famille au fil des ans, pensant d’abord que c’était juste un regard innocent sur des moments amusants. Cependant, beaucoup de ses abonnés Instagram n’ont pas pu arrêter de regarder la dernière photo de la galerie, qui montrait son mari Mark Consuelos et son ami Bruce Bozzi portant des costumes de policier comme Jon Baker (Larry Wilcox) et Frank Poncherello (Erik Estrada) sur CHiPS. Comme le pantalon était si serré, le «paquet» de Consuelos a été mis en évidence.

“Mark est en train d’emballer une arme dans son uniforme de flic”, a écrit un fan d’Instagram. Un autre a répondu: “Ces pantalons d’homme étaient assez serrés. J’adore les photos.” Consuelos lui-même a sauté dans le plaisir. “Une divulgation complète, je pense que c’est certainement une ombre qui cause cet effet”, a écrit la star de Riverdale, rapporte Us Weekly. “Ummmmm bébé vois-tu des ombres?” Répondit Ripa. “Assez sûr”, a écrit Consuelos. “Eh bien, est-ce que l’ombre voit quelqu’un?” a demandé un fan. Bozzi a également partagé la photo, appelant Consuelos “Packin Ponch Consuelos”.

Ripa et Consuelos sont mariés depuis 1996, après s’être rencontrés sur All My Children ensemble. Le couple est les parents de Michael, 23 ans, Lola, 19 ans, et Joaquin, 17 ans, qui ont tous été vus portant des costumes d’Halloween sur la galerie Instagram de Ripa. Ils ont une longue histoire de ne jamais retenir leur amour l’un pour l’autre sur Instagram. De retour le 14 octobre, Ripa a partagé une photo torse nu de Consuelos prise il y a un an. Consuelos a appelé Ripa son “petit rayon de soleil” dans un article du 2 octobre pour marquer son 50e anniversaire.

Plus tôt ce mois-ci, Ripa a révélé que le couple avait arrêté de boire ensemble il y a trois ans. “Non pas que nous étions assis autour de boire jour et nuit, mais je pense qu’il y a quelque chose comme une vie propre – c’est peut-être ce qui l’a fait. Peut-être que c’est la différence”, a déclaré Ripa à Parade. L’animatrice de Live With Kelly et Ryan a récemment plaisanté sur l’émission en disant qu’elle était personnellement responsable d’une baisse des ventes de vin aux États-Unis.

Dans la même interview, Ripa a déclaré qu’elle espérait travailler plus souvent dans les coulisses depuis qu’elle a écrit récemment. Elle a ajouté que le co-animateur Ryan Seacrest est l’une des raisons pour lesquelles elle n’a pas encore pris sa retraite. Elle donne toujours la priorité à ses enfants et est «très fière» de les voir réussir. «C’est comme une dualité», dit-elle. “Je suppose que c’est pourquoi je suis une Balance. C’est une dualité. Je suis concentré sur le prochain chapitre de ma vie, mais je suis vraiment concentré sur ce qu’ils font en premier. Mettez-les en premier et ensuite je vais aligner derrière eux. “