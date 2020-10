Le costume d’Halloween de Kelly Ripa est absolument parfait. L’animatrice du talk-show canalise son intérieur Joe Exotic de Tiger King: Murder, Mayhem & Madness pour Live avec la célébration d’Halloween de Kelly et Ryan cette année. Elle et le co-animateur Ryan Seacrest se sont habillés dans une gamme de costumes pour la célébration effrayante intitulée Le meilleur spectacle d’Halloween de Live: Presque aussi effrayant que la vraie vie, et tandis que Ripa se déguisait en exotique, Seacrest s’est ensuite déguisé en gros chat.

Selon PEOPLE, Ripa et Seacrest mettront un “spin farfelu sur la folie de 2020” via le communiqué de presse. “L’extravagance de cette année comprend une tournure purrrrrr-fect sur l’émission de télévision la plus discutée de l’année, une interprétation ironique de la façon dont les protocoles de pandémie pourraient changer radicalement de nombreuses émissions de téléréalité préférées, un regard hilarant sur les tendances en ligne qui avaient tout le pays est obsédé par le lockdown, un chant virtuel que seul Live pouvait produire et bien plus encore », a taquiné le communiqué.

Le spectacle de cette année, bien qu’il n’y ait pas d’audience en studio, il y aura toujours un concours annuel de costumes d’Halloween et les gagnants recevront des prix totalisant 10 000 $. Les invités de cette journée comprendront Kristin Chenoweth, Jeff Probst, le Dr Sandra Lee du Dr Pimple Popper et le Dr Terry Dubrow et le Dr Paul Nassif de Botched.

L’année dernière, Ripa et Seacrest, avec l’aide du mari de Ripa, Mark Consuelos, se sont déguisés en famille Addams. Ripa s’est déguisé à la fois en Morticia et en Wednesday Addams, tandis que Seacrest a fait le parfait Pugsley, où Consuelos est intervenu en tant que patriarche de la famille Addams Gomez, avec une moustache fine comme un crayon. Mais ce n’était pas le seul look avec lequel ils ont célébré. Ils se sont également déguisés en Baby Shark, Lil Nas X de Old Town Road et Billy Ray Cyrus, personnages de Toy Story et Ken et Barbie.

Il va sans dire que ces deux adorent se déguiser pour Halloween. Les fans doivent trouver des moyens amusants de célébrer les vacances fantasmagoriques cette année, car elles ont l’air très différentes de celles des années passées, le coronavirus étant toujours très en jeu aux États-Unis. Les familles de tous les horizons recherchent des moyens sûrs de continuer à célébrer avec leurs proches, car les costumes sont toujours un point central cette année, mais ils sont compatibles avec le COVID-19.

Ripa et Seacrest n’ont commencé que récemment à diffuser en direct depuis le studio après avoir été contraints de sortir en direct de leurs foyers respectifs en raison de la pandémie. Bien qu’il n’y ait toujours pas de public en direct, les deux semblent heureux d’être de retour sur le plateau, tout comme les fans.