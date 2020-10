L’ancienne conseillère de la Maison Blanche Kellyanne Conway s’exprime au milieu des affirmations virales TikTok de sa fille de 15 ans Claudia Conway concernant l’épidémie de coronavirus de la Maison Blanche. Après que l’adolescente ait été la première à annoncer la nouvelle de leurs résultats de tests positifs et a critiqué sa mère ainsi que le président Donald Trump, qu’elle a appelé «notre idiot de président», Conway s’est rendue sur Twitter lundi soir pour établir le record. droite et claquent les spéculations que les remarques de Claudia ont suscitées.

Dans le premier de deux tweets, Conway a expliqué qu’elle avait eu “3 tests vendredi: 1 négatif (salive) 1 pos (rapide), 1 pos (PCR, le plus précis)” et que “dès que dr confirmé positif, j’ai dit ma famille, puis est devenue publique. ” Assurant aux abonnés qu’elle et sa fille “se portent bien en quarantaine”, Conway, dans un deuxième tweet, a ensuite critiqué les utilisateurs des médias sociaux. Défendant sa fille en tant qu’adolescente, qui, comme une grande partie d’Internet, “spécule sur les réseaux sociaux”, elle a critiqué “les adultes”, en écrivant “qui est vraiment malade”.

Ma fille, Claudia, est belle et brillante. Elle a accès aux meilleurs médecins et soins de santé et vit confortablement Comme vous tous, elle spécule sur les réseaux sociaux Pourtant elle a 15 ans Vous êtes des adultes Nous avons COVID, mais il est clair qui est vraiment malade – Kellyanne Conway (@KellyannePolls) 6 octobre 2020

Les tweets de Conway sont venus après que Claudia, dans d’autres vidéos partagées sur TikTok, ait enregistré sa mère en lui disant apparemment qu’elle avait «causé tant de perturbations». Selon The Sun, Conway, élevant la voix, a poursuivi en déclarant: «vous avez menti à propos de votre putain de mère, à propos de Covid», faisant référence aux affirmations antérieures de sa fille sur l’application. Claudia s’est défendue en disant que c’était ainsi qu’elle «l’interprétait». Dans une autre vidéo, où on peut entendre Conway dire “fais-le maintenant, tu dis correction, ma mère a fait trois tests” en arrière-plan, a écrit Claudia, “petite clarification de mes messages précédents. Ma mère prétend qu’elle ne m’a pas menti . Elle a fait trois tests. Premier négatif, deuxième positif. Nous n’étions pas en communication. Je l’ai mal interprété. “

Claudia est devenue une sorte de sensation dans les médias sociaux ces derniers mois alors qu’elle continue d’utiliser TikTok pour dénoncer ses parents et l’administration Trump. Les tweets de sa mère du lundi soir, sans surprise, ont attiré beaucoup d’attention et de réactions négatives.