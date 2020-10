Kellyanne Conway a insulté sa fille de 15 ans, Claudia, dans les derniers articles TikTok de Claudia sur les diagnostics de COVID-19 de la famille. Claudia a porté ses révélations à un nouveau niveau lundi soir, mais en enregistrant discrètement les disputes avec sa mère et en les publiant en ligne. Les révélations ont conduit de nombreux adeptes à s’inquiéter légitimement pour la sécurité de Claudia.

Claudia est devenue une source improbable d’intrigues politiques au cours des derniers mois, alors qu’elle adopte publiquement une politique progressiste et réfute ses parents – l’ancienne conseillère de Trump Kellyanne Conway et l’avocat républicain George Conway. La semaine dernière, elle a révélé que sa mère avait été testée positive pour le coronavirus et qu’elle l’avait sciemment ramené à la maison pour infecter Claudia et son père. Lundi soir, Claudia a partagé des vidéos de sa mère essayant de lui dicter de nouveaux messages, pour rendre l’histoire plus acceptable.

Claudia Conway est-elle un héros américain? Qui peut être sûr pic.twitter.com/kRVUKQi7OK – Evan Palmer (@ thebc12) 6 octobre 2020

“Vous dites,” correction: ma mère a fait trois tests … “” a déclaré Kellyanne dans une vidéo, avant que Claudia ne l’interrompe avec: “Je le suis, je le fais maintenant.” Dans un texte sur l’écran, Claudia a écrit la déclaration de base que sa mère lui demandait de partager.

D’autres vidéos, plus incendiaires, ont été supprimées du compte de Claudia depuis lundi soir, mais circulent toujours ailleurs sur les réseaux sociaux. Dans le plus choquant, Kellyanne a déclaré: “Vous avez causé tant de perturbations. Vous avez menti sur votre f-ing mère, sur COVID? Sur COVID?!”

La vidéo s’est coupée quand Kellyanne a dit: “Tu me recoiffes?!” et attrapa le téléphone. On ne sait pas si Claudia a toujours accès aux médias sociaux à partir de mardi matin.

Claudia Conway parle en code pour dire: «Je suis en direct en ce moment parce que j’ai peur de ma mère.» Traduction en commentaires pic.twitter.com/vETXBTcf5R – Brandon (@ brandon3074) 6 octobre 2020

Dans des articles précédents, Claudia a affirmé que sa mère avait été testée positive au COVID-19, mais n’avait toujours pas évité le contact avec sa famille ou d’autres personnes, infectant sciemment plusieurs personnes avec le virus. Elle a également commenté la condition du président Donald Trump, affirmant qu’elle était bien pire que ce que la Maison Blanche tente de suggérer. Claudia a également diffusé en direct lundi soir, partageant quelques messages subtils mais inquiétants. Dans l’un, elle semblait dire en latin porcin: “Je suis sur Live en ce moment parce que j’ai peur de ma mère.”

Dans un autre livestream, un adepte a commenté: «sortez vos boucles d’oreilles si vous êtes en danger», et Claudia a retiré ses boucles d’oreilles quelques instants plus tard. Cependant, avec le rythme rapide des commentaires qui défilent, il n’est pas clair si c’était une coïncidence ou non.

Claudia Conway signale qu’elle a besoin d’aide en sortant ses boucles d’oreilles en direct sur #TikTok Y a-t-il un adulte ou un membre de la famille de confiance qui peut intervenir? #ClaudiaConway pic.twitter.com/fJG7OpOjP2 – Duchesse française (@Duchess_French) 6 octobre 2020

D’une manière ou d’une autre, Claudia Conway est devenue centrale dans le discours politique cette semaine, beaucoup la qualifiant de «lanceuse d’alerte» et la comparant aux anciens dissidents politiques comme les journalistes qui ont éclaté le scandale du Watergate.

Kellyanne Conway a répondu à tout cela mardi matin en tweetant: “Ma fille, Claudia, est belle et brillante. Elle a accès aux meilleurs médecins et soins de santé et vit confortablement. Comme vous tous, elle spécule sur les réseaux sociaux. Pourtant, elle est 15. Vous êtes des adultes. Nous avons un COVID, mais il est clair qui est vraiment malade. “