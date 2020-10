L’ancienne conseillère de la Maison Blanche, Kellyanne Conway, a annoncé sur Twitter qu’elle avait été testée positive pour le coronavirus. Elle est la dernière personne à avoir assisté à l’événement du président Donald Trump à la Maison Blanche le 26 septembre, lorsqu’il a présenté la juge Amy Coney Barrett comme candidate pour remplacer feu Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême. Conway a quitté son rôle à la Maison Blanche à la fin du mois d’août pour passer plus de temps avec sa famille.

«Ce soir, j’ai été testé positif au COVID-19. Mes symptômes sont légers (toux légère) et je me sens bien. J’ai commencé un processus de quarantaine en consultation avec des médecins», a tweeté Conway vendredi soir. “Comme toujours, mon cœur est avec toutes les personnes touchées par cette pandémie mondiale.” Elle a partagé la nouvelle après que sa fille, Claudia Conway, aurait révélé que sa mère avait été testée positive dans une vidéo TikTok.

Claudia Conway dit que maman KellyAnne Conway a été testée positive au COVID-19 pic.twitter.com/9YOLJFn18V – JaMEAT McCLEAVER 💀🎃 (@JamieMcCarty) 3 octobre 2020

Conway est la sixième personne à être testée positive pour le virus après avoir assisté à l’annonce de la nomination, rapporte CNN. Le président Trump, la première dame Melania Trump, l’aide de la Maison Blanche Hope Hicks, les sénateurs républicains Mike Lee et Thom Tillis et le président de l’Université de Notre-Dame, le révérend John Jenkins, ont tous été testés positifs. Les invités n’ont pas été vus portant des masques ou des distances sociales pendant l’événement.

Barrett a eu un cas bénin de COVID-19 plus tôt cette année et s’est rétabli, rapporte l’Associated Press. Elle a été testée positive cette semaine et a rencontré des législateurs à Washington au cours de la semaine, y compris Lee. Le vice-président Mike Pence et le procureur général William Barr ont également assisté à l’annonce de sa nomination, mais ils ont été testés négatifs pour le virus.

Vendredi après-midi, Trump a été emmené au centre médical Walter Reed pour y être soigné. Trump a montré des «symptômes légers» du COVID-19, a écrit la secrétaire de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany. Le médecin de la Maison Blanche, le Dr Sean Colney, a déclaré que Trump avait reçu une dose d’un cocktail d’anticorps expérimental testé par la société de biotechnologie Regeneron. La Maison Blanche a également partagé une vidéo de Trump sur Twitter, filmée juste avant son départ pour l’hôpital.

“Je tiens à remercier tout le monde pour l’énorme soutien”, a déclaré Trump dans la vidéo. “Je vais à l’hôpital Walter Reed. Je pense que je vais très bien, mais nous allons nous assurer que les choses se passent bien. La première dame va très bien. Alors, merci beaucoup. Je l’apprécie. Je ne l’oublierai jamais. Merci. ” Lorsque Trump s’est dirigé vers l’hélicoptère pour l’emmener à Walter Reed, il a été vu portant un masque facial et n’a pas parlé aux médias.