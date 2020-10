Kelsea Ballerini et Halsey ont joué aux CMT Music Awards la semaine dernière, chantant leur collaboration “The Other Girl”. La performance s’est déroulée dans un bar de plongée vide à Los Angeles, et les deux stars sont montées sur scène en coordonnant des tenues en cuir noir. Alors que de nombreux fans du duo étaient favorables à leur performance, plusieurs téléspectateurs ont critiqué les regards sensuels et les mouvements de danse du duo, affirmant que la performance n’était pas “country”.

Après avoir eu vent de la négativité, Ballerini a utilisé Instagram jeudi pour partager un message à tous les haineux. «Après avoir lu beaucoup trop de commentaires, j’aimerais rappeler aux gens qu’il existe différents types de musique country et qu’aucune n’est plus ‘réelle’ que d’autres quand elle vient d’un endroit honnête», a-t-elle écrit sur un selfie d’elle donnant le camera a thumbs-up, “que les femmes peuvent porter ce que nous voulons et ne devraient pas être appelées et critiquées pour cela, et que si vous n’avez pas quelque chose de gentil à dire, taisez-vous poliment.”

Avant le spectacle, Ballerini a déclaré à Country Now qu’elle et Halsey prévoyaient de “faire entrer, presque comme Coyote Ugly, dans l’ambiance moderne de 2020”.

“Ce qui est vraiment spécial à propos de cette performance, c’est Ashley [Halsey’s real name] et je me suis réuni il y a quelques mois et nous essayions de comprendre: «Comment pouvons-nous donner un visuel à cette chanson? Comment pouvons-nous donner vie à cela d’une manière ou d’une autre? Parce que de toute évidence, cette année s’est déroulée bien différente de ce que quiconque avait prévu. “

«Nous avons en quelque sorte tout lancé avec CMT Crossroads, il était donc très logique de le ramener aux CMT Awards», a-t-elle expliqué, faisant référence à l’épisode de CMT Crossroads, diffusé plus tôt cette année et leur a valu une nomination aux CMT Music Awards. pour leur performance de “The Other Girl”.

De leur performance aux CMT Music Awards, Ballerini a déclaré qu’elle était «vraiment excitée».

“C’est vraiment notre première grande performance que nous avons faite de la chanson,” dit-elle. “Donc, évidemment, nous avons dû le faire majeur. Nous faisons un peu comme un Coyote Ugly, Britney [Spears] Crossroads, Southern grunge, performances à chaud. Je suis vraiment excité à ce sujet. “

Le joueur de 27 ans a ajouté que la performance était “très puissante”. “Nous essayons tous les deux de vraiment montrer notre confiance en tant qu’artistes et en tant que femmes et je suis ravie d’essayer de vraiment exprimer cela ce soir”, at-elle déclaré.

“The Other Girl” apparaît sur l’album kelsea de Ballerini, sorti en mars. Le mois dernier, elle a sorti ballerini, une version retravaillée et plus acoustique du même projet.