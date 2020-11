Samedi, la sœur cadette de Mina Starsiak Hawk, Kelsy Grey, a noué le nœud au milieu d’un éventuel désastre de dernière minute dont la star de HGTV a fait la chronique sur son Instagram impliquant l’alliance embauchée. Au cours du week-end, la petite sœur de Hawk s’est mariée à Indianapolis avec son petit ami de longue date, Neil – qui sont tous deux apparus dans la série bien-aimée Good Bones que Hawk partage avec sa mère, Karen Laine. Alors que les pratiques de distanciation sociale marquaient prudemment les célébrations, Hawk a révélé le groupe pour le mariage de sa sœur, Huckleberry Funk, mis en liberté sous caution à la «dernière minute» car ils avaient été «double-réservés» dans une série de vidéos.

S’adressant à ses histoires Instagram samedi soir pour révéler la catastrophe potentielle de l’un des jours les plus importants de la vie de sa sœur, Hawk a révélé que Gray, qui avait contracté le groupe et “payé en totalité”, était initialement présente mais est partie à cause d’un double. -réservation. “Caca sur eux”, a déclaré Hawk dans une vidéo relatant la situation, partageant plus tard plus humblement comment un autre groupe local, les Indigos, “est venu, à la toute dernière minute” pour sauver la situation. Hawk a continué à partager des vidéos du groupe, les qualifiant de “si amusantes”.

(Photo: Mina Starsiak Hawk / @mina_starsiak_hawk)

Hawk a partagé des vidéos du jour heureux, ainsi que des moments capturant son mari, Steve, en train de faire la danse du poulet mélangée à un mouvement de lancer des dés. Alors que la star de Good Bones a réitéré dans une autre vidéo à quel point le mariage de Gray n’était “pas ce qu’il était censé être”, elle admet que c’était “le mariage le plus amusant possible en 2020”. En superposant les vidéos suivantes avec un GIF de la phrase “l’amour n’est pas annulé (sic)”, Hawk a ensuite partagé des vidéos de sa sœur “buvant sérieusement” avec quelques mouvements de danse méchants aux côtés de son nouveau mari. Dimanche matin, sur Instagram de Gray, la femme de 28 ans a partagé ses remerciements aux Indigos pour «avoir sauvé la nuit», les qualifiant «d’incroyables».

La catastrophe potentielle s’est transformée en un moment joyeux était un miracle avec maman Laine qui s’est également rendue sur son Instagram pour partager plusieurs instantanés, dont une de sa fille surfant avec des amis. Dans une autre image, la matriarche bien-aimée de HGTV a exprimé sa gratitude aux Indigos pour être intervenus à la dernière minute lorsque le groupe “programmé et payé”, maintenant connu sous le nom de “Huckleberry Funk” détesté et insulté “a renoncé à ses minutes avant l’événement pour un autre concert . “

Les fans ont critiqué le groupe Indy local, dont beaucoup étaient stupéfaits par leurs actions. “Wow !! Comme c’est impoli, mais je suis content que vous ayez un groupe de remplacement! J’espère que ce fut un bon moment pour tous !!” a écrit un fan, tandis qu’un autre a ajouté: “Ne laissez jamais les actions des autres gâcher un moment pour vous et votre famille. Ne leur donnez pas ça !!!” Au moment d’écrire ces lignes, Huckleberry Funk n’a pas publié de déclaration suite à la situation.

Alors que Hawk et Gray sont sœurs et sont incroyablement proches, Gray a joué un rôle majeur dans le succès de leur magasin de brique et de mortier, Two Chicks District Co., à Indianapolis. Gray, qui est également le chef des affaires de Two Chicks & a Hammer, a aidé à mettre en lumière la ville de manière positivement vibrante à travers son magasin de détail de 1224 pieds carrés, dominant près de la moitié de l’espace avec des articles de décoration pour la maison présentés sur Good Bones et un bistrot élégant de 600 pieds carrés.

Dans une exclusivité avec PopCulture.com avant l’ouverture officielle du magasin l’été dernier, Gray, aux côtés de sa soeur, Hawk, a été honnête à propos de leur nouvelle entreprise, qui propose une large sélection d’articles comme des ustensiles de cuisine, des oreillers, de la literie et des cadres. “L’une des questions les plus fréquemment posées par nos fans est de savoir où avez-vous [this]? Il était donc logique de créer un espace où les fans, les invités et les voisins pourraient venir acheter les articles qu’ils [and we] amour “, a déclaré Gray à PopCulture.” Nous aurions ouvert beaucoup plus tôt, mais vous savez … la vie. Nous avons dû trouver le financement et le temps, car le cœur de métier Two Chicks and a Hammer nous tient tous très occupés. “

Le magasin, Two Chicks District Co., propose maintenant des articles en ligne pour les fans de la série qui veulent un peu du style de Starsiak Hawk et Laine dans leur propre maison et ont récemment publié leur collection de Noël. Rendez-vous sur leur site officiel pour découvrir comment mettre la main sur certains des articles de fête les plus mignons de cette saison! Good Bones peut être vu sur HGTV, vérifiez vos listes locales. La saison 6 de l’émission revient en 2021.