Le correspondant de NBC News, Ken Dilanian, a été surpris en train de maudire à la télévision en direct mardi matin, dans un moment désormais viral. Dans le clip, le présentateur de MSNBC, Craig Melvin, a lancé à Dilanian un segment sur le refus de l’administration Trump de concéder l’élection présidentielle de 2020, mais Dilanian n’était pas préparé. Pensant apparemment que sa connexion ne fonctionnait pas encore, il a chuchoté: “Oh s-. F-.”

«Ken, qu’avez-vous appris, monsieur? Demanda Melvin alors que Dilanian apparaissait sur un écran partagé. Il n’est pas resté longtemps, car les producteurs ont apparemment attrapé le blasphème et l’ont coupé. Melvin a dit: “D’accord, je pense que nous avons perdu Ken pendant une seconde, nous allons essayer de le ramener ici.” Dilanian est revenu au programme plus tard, et il a déclaré: “Je tiens à m’excuser sincèrement auprès des téléspectateurs qui m’ont peut-être entendu utiliser des grossièretés en haut du dernier tube.” Cependant, la réponse en ligne jusqu’à présent a été plutôt amusée.

Quelques instants plus tard, Ken Dilanian est ramené pour livrer son rapport et il corrige sa bévue. “Je tiens à m’excuser sincèrement auprès des téléspectateurs qui m’ont peut-être entendu utiliser des blasphèmes en haut du dernier tube.” pic.twitter.com/9s1LiWzt8U – Justin Baragona (@justinbaragona) 10 novembre 2020

“Ken Dilanian exprime l’état d’esprit de la nation tout à l’heure”, a tweeté une personne. Un autre a ajouté: “À peu près le sentiment de chaque personne intelligente dans le monde regardant l’incendie de la benne à ordures dans l’épave de train de l’administration Trump.”

Puisque Dilanian semblait regarder en bas quand il jurait, comme sur un téléphone portable, certains utilisateurs se sont demandé ce qu’il avait vu. Certains ont plaisanté sur le fait que, puisque Dilanian couvre la sécurité nationale et le renseignement, sa consternation devrait être une cause de plus grande inquiétude.

Plus tard, Dilanian a posté une autre excuse directement sur Twitter, écrivant: “Désolé pour le blasphème que j’ai utilisé à l’antenne de l’heure dernière. J’éprouvais des difficultés techniques et j’ai par erreur raccroché à la salle de contrôle, même si mon micro était toujours allumé. Risques de jouer au producteur , caméraman et support technique, tous en même temps depuis chez vous. “

Aucune excuse nécessaire. J’ai immédiatement commencé à vous suivre par la suite. 😂 – 𝓱𝓸𝓵𝓲𝓭𝓪𝔂, 𝓡𝓸𝓰𝓾𝓮 𝓐𝓷𝓽𝓲𝓯𝓪 𝓙𝓮𝓭𝓲 (@ Holiday1326) 10 novembre 2020

Dilanian a rendu compte des réponses selon lesquelles les experts du renseignement et les spécialistes de la sécurité nationale ont actuellement le refus de l’administration Trump des résultats de l’élection présidentielle de 2020. Trump continue d’insister sur le fait qu’il y a eu une fraude ou une falsification généralisée lors des élections, même si jusqu’à présent il n’y a aucune preuve réelle de cela. Ses contestations juridiques et ses appels à un recomptage sont permis, bien que certains critiques craignent qu’il ébranle la confiance du public dans le système électoral américain lui-même.

Ces craintes semblent être soutenues par un nouveau sondage publié lundi par Politico, qui a montré qu’environ 72% des électeurs républicains pensent qu’il y a eu falsification lors des élections de 2020 – contre 35% qui y croyaient en 2016. eu égard à l’absence de rapports substantiels sur une telle altération, les analystes concluent que ces craintes ne peuvent provenir que de la rhétorique du président lui-même.