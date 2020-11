Co-créateur de “Scooby-Doo” Ken Spears est décédé … moins de 3 mois après le décès de son partenaire d’animation.

Spears serait décédé vendredi des suites de complications liées à la démence. Son fils, Kevin, a déclaré à Variety, «on se souviendra à jamais de Ken pour son esprit, ses histoires, sa loyauté envers la famille et sa solide éthique de travail.

Kevin a ajouté: «Ken a non seulement fait une impression durable sur sa famille, mais il a également touché la vie de beaucoup en tant que co-créateur de« Scooby-Doo ». Ken a été un modèle pour nous tout au long de sa vie et il continuera à vivre dans nos cœurs. “

Comme nous l’avons signalé … le partenaire d’animation de Ken, Joe Ruby, mort de causes naturelles de retour en août. Ken et Joe, qui ont tous deux travaillé pour les célèbres Productions Hanna-Barbera, ont également créé les séries populaires «Dynomutt» et «Jabberjaw». Mais, sans aucun doute, ils étaient surtout connus pour avoir créé «Scooby».

La populaire série animée a d’abord été diffusée sur CBS en 1969 … avec Joe et Ken écrivant les 5 premiers épisodes … puis éditant et supervisant le reste de cette série inaugurale. «Scooby» a été diffusé jusqu’en 1976, mais il y a eu des tonnes de spin-offs, de redémarrages et de films.

Ken – né le 12 mars 1938 – a grandi à LA et finirait par se lier d’amitié avec le fils de William Hanna. Ken a finalement été embauché chez Hanna-Barbera en 1959 en tant que monteur sonore. C’est pendant son séjour là-bas qu’il a rencontré Joe … transformant une relation de travail en un partenariat à vie.

Ken et Joe ont supervisé la programmation des dessins animés du samedi matin de CBS au début des années 1970. Ils ont été chargés du même rôle chez ABC. Le duo a créé sa propre société de production et a produit une série de séries animées telles que “Superman” et “Alvin et les Chipmunks” entre autres.

Ken ne se limitait pas non plus à des dessins animés. Il a également été consultant en histoire pour la série télévisée de 1974, «Planet of the Apes».

Ken laisse dans le deuil ses 2 fils, 5 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants.

DÉCHIRURE