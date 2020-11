Ken Spears, le co-créateur de Scooby-Doo, est décédé vendredi à 82 ans. La mort de Spears survient quelques mois seulement après la mort de son collaborateur, Joe Ruby, à 87 ans. Spears et Ruby ont été les fondateurs de Ruby-Spears Productions et ont créé plusieurs séries bien-aimées pour Hannah-Barbera Productions, notamment Scooby-Doo, Jabberjaw et Dynomutt, Dog Wonder.

Le fils de Spears, Kevin Spears, a déclaré à Variety que son père était décédé des complications de la démence à corps de Lewy. “Ken restera à jamais dans les mémoires pour son esprit, ses histoires, sa loyauté envers la famille et sa solide éthique de travail”, a déclaré Kevin au journal lundi. «Ken a non seulement fait une impression durable sur sa famille, mais il a également touché la vie de beaucoup en tant que co-créateur de Scooby-Doo. Ken a été un modèle pour nous tout au long de sa vie et il continuera à vivre dans nos cœurs.

Spears est né le 12 mars 1938 et a grandi à Los Angeles. C’était un ami du fils de William Hanna et Hanna l’engagea pour la première fois comme monteur sonore chez Hanna-Barbera Productions en 1959. Il rencontra Ruby dans le département d’édition et ils devinrent amis. Ils ont travaillé ensemble sur des scripts pour Hanna-Barbera et d’autres studios d’animation.

À Hanna-Barbera, Spears et Ruby ont créé leurs personnages les plus aimés. En 1969, la première série Scooby, Scooby-Doo, Where Are You !, a présenté aux téléspectateurs Scooby-Doo et le gang Mystery Machine. La série a duré deux saisons, mais plusieurs émissions et films de suivi ont suivi. La franchise est toujours vivante aujourd’hui, avec la dernière série, Scooby-Doo et Guess Who?, Dont la première est en 2019.

Les autres créations de Spears And Ruby pour Hanna-Barbera comprenaient Jabberjaw et Dynomutt, Dog Wonder. Ils ont également créé The Barkleys et The Houndcats chez DePatie-Freleng Enterprises. Au début des années 1970, ils ont travaillé chez CBS pour superviser la programmation de dessins animés du samedi matin pour Fred Silverman. Lorsque Silverman a déménagé à ABC, ils ont pris la même position là-bas.

En 1977, Spears et Ruby ont fondé Ruby-Spears Productions. Là, ils ont développé Thundarr le barbare, Alvin et les Chipmunks, Superman, Saturday Arcade et bien d’autres. En 1981, la société mère de Hanna-Barbera a acheté Ruby-Spears. Aujourd’hui, leurs émissions sont la propriété de Turner Broadcasting, qui a acheté la bibliothèque de Hanna-Barbera en 1991. La semaine dernière de Spears en tant que producteur était sur le film d’horreur 1995 Rumpelstiltskin, qui a été co-écrit par Ruby.

Spears laisse dans le deuil ses deux fils Kevin et Chris, leurs épouses, cinq petits-enfants et trois arrière-petits-enfants. Ruby est décédée le 26 août de causes naturelles. Ruby “n’a jamais cessé d’écrire et de créer, même en vieillissant”, a déclaré son petit-fils, Benjamin Ruby, à Variety en août.