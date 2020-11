Kendall et Kylie Jenner se réconcilient après des semaines sans parler | Instagram

Être l’une des plus grandes familles n’est pas toujours facile et le clan Kardashian le sait mieux que quiconque, heureusement, la paix semble régner à nouveau quelques jours après la fête de Noël, Kendall Oui Kylie Jenner fait enfin les passes.

Les plus petits membres du clan Kardashian Jenner serait resté à l’écart pendant un mois, période pendant laquelle ils ne se sont même pas parlé, car il s’est passé, maintenant que les célèbres influenceurs Kendall et Kylie ont laissé leurs différends derrière eux, tout semble revenir à la normale.

C’est Kylie elle-même qui, dans un acte d ‘”humilité”, a fait les premiers pas pour se rapprocher de sa sœur, toutes deux des filles de Kriss et Bruce Jenner (maintenant Kaitlyn).

Une forte tension aurait vécu Kim, Chloé et Courtney, les stars de l’émission “Keeping Up With The Kardashians” après que leurs jeunes sœurs Kendall et Kylie auraient eu une forte confrontation ces derniers jours.

Les deux plus jeunes filles de Kris Jenner vont subir de graves frictions qui les amènent à arrêter de parler, ceci après l’enregistrement de l’un des derniers épisodes de la populaire émission de télévision, comme on l’appelle.

À cela s’ajoute également l’altercation passée dans laquelle Kim et Kourtney elle-même auraient joué à l’un de ces moments.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Après avoir vécu les dernières situations inquiétantes au sein du célèbre cercle familial, ils ont décidé de se lancer dans un voyage pour se réconcilier et aplanir leurs aspérités.

Cependant, c’est alors qu’ils préparaient l’un de leurs dîners que la bombe a explosé entre Kendall et Kylie, le mannequin a fait savoir à sa famille qu’elle n’avait pas emballé dans la valise des vêtements assez “pratiques” pour les plans qu’ils essayaient de faire, tout semblait ont une solution lorsque les autres sœurs ont proposé de lui prêter une des tenues qu’elles portaient, toutes sauf Kylie.

Cependant, ce fut quelques instants plus tard que Kylie déchaîna la fureur du “it-girl“, quand elle est apparue devant tout le monde avec une petite tenue que Kendall voulait, ce qui la faisait se sentir déplacée et en même temps provoquait une guerre de sœurs dans laquelle les deux ont fini très en colère.

Je ne reparlerai plus avec Kylie de ma vie. Le fait qu’elle soit ma soeur, mon sang et réagisse comme ça est vraiment triste », commenterait la reine des podiums Kendall Jenner avec beaucoup de colère.

Plus tard, après des semaines sans se voir ni se parler, c’est la maman du petit “Stormi” qui a fait les premiers pas pour briser la glace avec le mannequin.

Après cela, la femme d’affaires a publié sur ses réseaux sociaux une photo dans laquelle elle apparaît ensemble donnant un test à ses followers qu’ils se seraient enfin réconciliés, ce à quoi Kendall n’hésiterait pas à réagir.

On ne se dispute pas? Kendall a commenté le post magnifique et inattendu de sa jeune sœur. Une chose à laquelle, avec beaucoup de grâce et d’ironie, sur un ton conciliant, la star du maquillage a répondu: “Oui, mais ma poitrine est très belle sur la photo.”

Kylie a été la première à demander pardon

Après cela, il est apparu que tous deux auraient tenu un appel dans lequel ils ont exprimé de très belles choses pour l’autre et que malgré tout, ils n’oublient pas le grand lien qui les unit.

Kylie aurait réitéré à son complice qu’elle n’avait jamais voulu ou tenté de lui faire du mal.

Je voulais juste vous dire que je pense que nous avons un peu dérapé, je pense que nous avons eu une mauvaise communication. Je ne ferais jamais rien qui puisse te blesser, nous n’aurions jamais dû en arriver là », lui dit Kylie, pour sa part.

De la même manière, Kendall a reconnu qu’elle était très heureuse de pouvoir l’avoir à nouveau, en plus de souligner qu’elle lui manquait beaucoup puisqu’ils n’auraient jamais été séparés depuis si longtemps.

Nous le faisons généralement tous les jours, donc je suis content que ce soit fini. Nous pouvons nous battre et nous dire des choses horribles, mais à la fin nous sommes sœurs et nous nous aimons beaucoup.

Pendant ce temps, Kylie a reconnu qu’ils peuvent parfois exagérer avec leurs différences.

Je suis très heureux que Kendall et moi ayons mis un terme au combat. C’est devenu incontrôlable, j’aime beaucoup ma sœur. Il n’était pas nécessaire d’être aussi long sans se parler. “

Vous pouvez également lire le cadeau d’anniversaire, Kylie Jenner dédie sa collection de maquillage à Kendall

C’était dans une précédente interview avec le magazine Elle, où Kendall a partagé que leur lien s’était renforcé en grande partie grâce à sa nièce la petite “stormi” qui a également déchaîné une douceur inconnue chez la femme d’affaires maintenant dans sa nouvelle faceta comme maman.