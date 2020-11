Kendall Jenner détruit sa sœur Kim Kardashian. Duel? | AP

La petite soeur de Kim Kardashian, Kendall Jenner a une fois de plus prouvé qu’elle n’avait pas besoin de chirurgies esthétiques sur son corps pour montrer une silhouette exceptionnelle qui l’a fait déloger un membre de sa famille.

Et c’est qu’aucune reine n’a le trône assuré, voici le meilleur exemple pour décrire cela est le cas de Kendall Jenner qui grâce à son style, sa façon d’être et sa silhouette exquise a réussi à renverser Kim Kardashian.

La célébrité a empoché l’année dernière plus de 14 millions d’euros grâce au réseau social Instagram où il accumule plus de 142 millions d’abonnés, tandis que Kim Kardashian en compte 191 millions.

La belle Kendall Jenner a posé pour Calvin Klein et a partagé une vidéo sur son compte Instagram officiel, où vous pouvez la voir un peu d’elle, car elle ne portait que des sous-vêtements rouges avec des lunettes blanches et noires.

Cette publication a été partagée l’année dernière en juillet et compte jusqu’à présent plus de 17 millions de reproductions et d’innombrables commentaires où elle est remplie de compliments et de compliments envers sa personne et son physique.

Tandis que Kim Kardashian Le 17 octobre, elle a partagé une série de photographies où elle pose devant son miroir vêtue de vêtements en lycra, mais avec elle le grand changement et bien sûr les chirurgies qui ont été pratiquées au fil des ans sont perceptibles.

À ce jour, la publication compte plus de 3 millions de likes et des milliers de commentaires d’utilisateurs du réseau social.

Ces dernières semaines, la célèbre famille a été une partie constante de l’actualité du divertissement, tout d’abord avec la nouvelle que le programme “L’incroyable famille Kardashian” touchait à sa fin après 19 saisons; quelque chose que ses partisans ont beaucoup regretté.

Ensuite, les photos que la belle Kim Kardashian West a partagées à propos de sa fête d’anniversaire marathon sont venues aux nouvelles, car pour le mondain, un jour de fête ne suffisait pas et il a commencé par être célébré en posant dans un maillot de bain deux pièces et assez petit avec un énorme tarte.

Cette photographie a réussi à devenir la couverture d’une édition spéciale de son maquillage et l’une des photographies préférées de ses millions de followers.

Kendall Nicole Jenner en 2017 a eu le privilège de devenir la mannequin la mieux payée au monde, selon Forbes, avec un bénéfice de 22 millions de dollars, détrônant Gisele Bündchen qui figurait en tête de liste depuis 2002.

Elle a commencé sa carrière de mannequin après avoir signé avec Wilhelmina Models à l’âge de 14 ans, le 12 juillet 2009.

Son premier travail était une campagne pour Forever 21 en décembre 2009 et janvier 2010, et Jenner est apparue sur l’application Snapshot du magazine Teen Vogue le 19 avril 2010.

Cependant, ses débuts en tant que mannequin de piste sont venus de la main de Sherri Hill le 14 septembre 2011, lors de la Fashion Week de New York.

