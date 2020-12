Malgré la concurrence qui pourrait exister entre les deux dans le monde du mannequinat, Kendall Jenner et Hailey Bieber s’exercent ensemble.

Loin de se détruire et de se critiquer, Hailey Bieber et Kendall Jenner ont toujours choisi d’être des professionnels sur et en dehors des podiums, et ce respect qu’ils ont tissé une belle amitié entre eux.

Si depuis toute petite ils partageaient le même cercle d’amis, leur proximité s’est renforcée au fil des ans, au point de fréquenter ensemble une salle de sport privée à Los Angeles, même lorsque ces lieux sont fermés au public.

Malgré la distanciation sociale et l’épuisement mental causés par les inquiétudes pour l’avenir, Kendall et Hailey continuent de se motiver pour faire de l’exercice ensemble, et pas seulement, ils portent également des tenues assorties!

Kendall recherche toujours des vêtements qui stylisent – encore plus – sa silhouette élancée; Cette fois, elle a choisi de porter des leggings noirs avec lesquels ses longues jambes montraient, et elle les a accompagnées d’une veste en laine noire, sous laquelle son torse ressortait légèrement.

La touche finale était ses bottines UGG, avec un certain clin d’œil suédois, ainsi qu’un sac en cuir et des lunettes, tous deux sombres, sans oublier leur masque respectif.

De son côté, Hailey est allée à la salle de sport vêtue de leggings marron, d’une veste en laine et cuir style aviateur, de chaussettes blanches et de chaussons à enfiler. À aucun moment elle ne s’est débarrassée de son thermos ou de son téléphone portable, encore moins de sa bague de fiançailles d’une valeur de 500 000 $.

