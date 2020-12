Kendall Jenner impressionne avec son corps en latex noir devant le miroir | Réforme

Le beau modèle Kendall Jenner une fois de plus, elle a balayé les réseaux sociaux avec cette photo où l’on peut voir son corps entier portant un corps serré en latex noir qui en a sûrement laissé plus d’un avec la bouche ouverte.

De plus, il faut noter que le mannequin laisse des millions de personnes la bouche ouverte avec chacune des photos qu’elle partage sur les réseaux sociaux, et cette occasion n’a pas fait exception.

Il ne fait aucun doute que Kendall Jenner a toujours été un problème à part lorsqu’il s’agit de potins et de scandales, car il faut noter que ce membre de la famille Kardashian Jenner a toujours parlé, en raison de son personnage et de son humour noir.

La brune a partagé l’année dernière, le 23 septembre 2019 pour être exact, une photographie dont beaucoup se souviennent jusqu’à présent, car dans cette photo elle est plus belle que jamais et presque comme Dieu l’a mise au monde, c’est-à-dire sans aucun vêtement, plus d’un seul vêtement.

C’est ainsi que Kendall Jenner a réussi à briser à nouveau Instagram avec une photographie qui à cette époque en moins de deux jours était sur le point d’atteindre cinq millions de likes.

Et nul doute que l’Américaine sait parfaitement attirer l’attention de ses followers.

Slip pour moi et mon jumeau », a écrit Kendall dans le post.

Cliquez ici pour voir la photographie de Kendall Jenner devant le miroir.

Et c’est que la célèbre influenceuse a voulu montrer qu’elle n’a rien à envier à ses sœurs au niveau de la portée de ses publications et a laissé le public Instagram surpris par le modèle qu’elle portait dans ses photographies.

En outre, Kendall Jenner Il a voulu nous présenter son chien habillé d’une sorte de lingerie en latex dans le plus pur style dominatrice et avec des talons.

Que dans sa loge personnelle pleine de vêtements différents et bien sûr, ses millions de fans ont explosé la tête.

La belle mannequin et mondaine internationale est bien connue pour sa belle silhouette, l’une des plus minces de toute la famille, elle a aussi de longues jambes, une taille de guêpe et évidemment un grand talent pour la pose et le mannequinat.

Il est important de souligner que Kendall Jenner Elle a l’air extrêmement fantastique avec tout ce qu’elle porte et elle l’a montré sur ses réseaux sociaux, portant des vêtements décontractés et élégants et même des maillots de bain avec lesquels elle est rapidement devenue une tendance à plusieurs reprises.

Comme vous le savez peut-être, Kendall Jenner est l’une des sœurs les plus prospères de toute la famille, elle représente donc des marques infinies et nous l’avons vue sur de nombreuses couvertures de magazines, c’est pourquoi chaque fois que quelque chose de décontracté est téléchargé remarque beaucoup sur son profil, générant un divertissement organique pour ses millions de followers.

À seulement 25 ans, la sœur aînée de Kylie Jenner est parvenue à devenir la mannequin la mieux payée au monde depuis 2016, dépassant de loin les autres célébrités qui étaient à sa place bien avant elle.

D’un autre côté, les deux Kendall comme Kylie, Kim, Khlóe et Kourtney ont rempli le contenu de leurs comptes Instagram officiels de publications incroyables montrant au monde entier comment ils apprécient ces célébrations en famille.

Cela soit en allant dans des endroits enneigés, en prenant des boissons chaudes au coin du feu, chacun faisant ses beaux premiers pas de Noël depuis ses manoirs respectifs et en décorant sa maison, en réalisant des activités autour de la fête, comme aller patiner dans une patinoire exclusive. de glace et autres, les belles sœurs montrent à quel point elles sont friandes de ces dates.

