Kendall Jenner montre ses fesses dans sa meilleure photographie

Cela pourrait être la photo la plus sensuelle que vous ayez vue du beau modèle Kendall JennerEh bien, je vous laisse voir ses fesses au premier plan, laissant ses millions de followers avec la bouche ouverte et en voulant encore plus.

Kendall Jenner a ses adeptes habitués à poser topless, elle aime aussi porter des chemises sans soutien-gorge et certaines peuvent être transparentes.

Cependant, cette photographie qu’il a publiée sur son compte Instagram officiel le 18 octobre 2017 pourrait être la plus audacieuse que vous ayez vue jusqu’à présent sur ses réseaux sociaux.

La top model a partagé une photo sur son compte Instagram dans laquelle elle apparaît dans un maillot de bain une pièce rouge.

Mais ce qui a rendu la photo si simple, c’est que Jenner a opté pour l’image pour montrer un gros plan de la zone de ses hanches et de ses fesses, en plus, vous pouvez voir comment elle soulève le maillot de bain avec sa main droite pour montrer une partie d’elle. taille.

Sa photo Instagram laissait très peu de place à l’imagination, car avec un maillot de bain rouge, il a réussi à élever la température à “84 °” et a précisé que bien que son nom de famille soit Jenner, son dos est 100% Kardashian.

Nul doute que cette photographie a fait sensation sur les réseaux sociaux, puisqu’elle a jusqu’à présent atteint près de 3 millions de vues et obtenu plus de 30 000 commentaires.

Il est important de mentionner que Kendall Jenner il a juste intitulé son image 84 degrés et nous comprenons qu’ils sont sur l’échelle Fahrenheit, car c’est un temps typique d’été-automne en Californie ou, peut-être là où la fille de Kris Jenner prenait un bain de soleil dans ce qui semble être un bateau.

Comme prévu, Jenner a reçu d’innombrables compliments en photographie de ses fans avec des phrases telles que:

Wow! »,« Ma mère »,« belle »,« pomme parfaite »,« je t’aime »,« je t’aime », étaient quelques-uns des commentaires.

Il ne fait aucun doute que la fille de Caitlyn Jenner est une amoureuse de la photographie, alors même si elle ne partage généralement pas de photos aussi constamment sur son compte Instagram officiel, elle prend parfois des photos de ses amis ou d’elle-même.

Cependant, en ce qui concerne la publication, même si elle a encore une fois laissé ses millions de followers la bouche ouverte, d’autres ont haussé les sourcils et ont protesté contre un prétendu «abus» de retouche numérique avec Photoshop.

Parmi les mauvais commentaires, il y avait des gens qui affirmaient que Kendall avait modifié la photo pour que ses fesses ressemblent à celles de sa célèbre sœur, Kim Kardashian.

Totalement faux »,« Combien avez-vous fait ce travail? »,« Votre corps sur Instagram et votre corps en réalité sont totalement différents »,« Tout cela a changé, est-ce le vôtre? »Ont-ils écrit sur le réseau social.

Il est important de mentionner que Kendall Elle a déjà défié Instagram à plusieurs reprises, se moquant de c3nsure avec différents effets dans ses photographies, mais où ses nus sont parfaitement intuitifs, en fait c’est quelque chose qui la caractérise un peu.

D’un autre côté, avec des revenus de plus de 22 millions de dollars en 2017, ce beau mannequin et mondain a réussi à devenir le modèle le mieux payé au monde par rapport à Gisele Bündchen.

En fait, dans plusieurs interviews, nous avons toujours vu une femme timide qui est passée d’une fille tendre à une adolescente.Cependant, ce que Kendall a toujours dit clairement, c’est que son rêve était toujours d’être mannequin et je n’hésite jamais à en être une à cause de ce pour quoi je me bats.

