Kendall Jenner parle ouvertement de ses problèmes mentaux | .

Le mondain Kendall Jenner Il est l’une des personnes les plus riches et les plus célèbres du monde, mais il a reconnu dans une interview le problèmes mentaux pour ceux qu’il souffre, il a ouvert son cœur et je révèle ce qui s’est passé depuis quelques années.

Kendall Jenner, en tant que membre du clan Kardashian, est une célébrité médiatique depuis qu’elle est toute petite et à 12 ans, elle a commencé à apparaître dans l’émission de télé-réalité “Keeping Up with the Kardashian” et aujourd’hui, à 22 ans, elle est une des modèles les mieux payés au monde.

Cependant, cette vie glamour et passionnante l’a également mis sous une pression extrême qui a malheureusement eu ses conséquences.

C’était comme ça pour la première fois Kendall Jenner a parlé de sa vie plus personnelle dans une interview avec son amie Cara Delevingne pour le magazine Harper’s Baazar.

Je crois que la vie que j’ai vécue est extraordinaire à bien des égards, mais elle implique également de nombreuses responsabilités. J’ai dû grandir très vite et faire face à des situations auxquelles la plupart des jeunes de 22 ans ne sont pas exposés. Il y a des jours, des semaines et des mois où vous ne vous arrêtez pas », a déclaré Kendall Jenner.

Après cette déclaration, Kendall Jenner Il a avoué qu’en raison de la pression médiatique à laquelle il a été soumis, il souffre de trouble obsessionnel-compulsif (TOC).

Vous me connaissez et vous savez comment le TOC peut me battre dans les moindres détails. Si quelque chose ne fonctionne pas comme je l’avais prévu, je panique. Parfois, je veux juste aller vivre dans une ferme et ne parler à personne, juste être au milieu de nulle part », a-t-il déclaré.

Plus tard, son amie Cara Delevingne lui a demandé ce qu’elle avait manqué en grandissant aux yeux du public et Kendall Jenner a répondu en se rappelant son enfance.

La réponse évidente que j’imagine est l’université, mais je ne sais même pas si je le regrette. J’ai eu une enfance assez normale, avec quelques rebondissements, je suis allé à l’école jusqu’à la 10e année, les deux suivants j’ai été éduqué à la maison mais je vois encore beaucoup d’amis à partir de là.

«Je ne suis pas non plus allé au bal, ce qui m’a vraiment dérangé. Je ne peux me plaindre de rien, sauf peut-être de pouvoir aller à Disneyland ou à une plage publique. Aller à la plage en paix serait génial. Pouvoir sortir et rencontrer de nouvelles personnes sans être taquiné serait incroyable. “

Avec ces mots, le mannequin exprime la pression qui l’entoure et a en fait reçu des critiques importantes concernant son acné, sa possible grossesse due à une prise de poids ou la perspective sur une photo.

Il est à noter que la jeune femme du clan Kardashian Elle n’est pas la première célébrité à admettre en public qu’elle souffre d’une sorte de trouble mental ou de maladie, puisque son amie Cara Delevigne a avoué en 2016 sur les réseaux sociaux qu’elle souffrait de dépression.

Cela a conduit à des problèmes avec son physique, avec lequel elle était malheureuse, et qui l’a amenée à se retirer des podiums pendant un certain temps, sans toutefois abandonner le monde de la mode.

En outre, il est également venu admettre des pensées suicidaires pendant son adolescence, cependant, celui qui a ouvert le débat sur les troubles mentaux et a voulu les mettre sur la table pour arrêter de les traiter comme tabous était le chanteur Demi Lovato.

La chanteuse a avoué qu’en 2011 elle avait reçu un diagnostic de bipolarité et a publiquement appelé à mettre fin aux stigmates sociaux.

Et il ne fait aucun doute que le stress et l’anxiété sont devenus des questions de la plus haute importance aujourd’hui, ce qui est une bonne nouvelle lorsqu’il s’agit de donner de la visibilité à tout ce qui a à voir avec la santé émotionnelle et l’importance Assurez-vous que vos soins sont parmi nos plus grandes priorités.

Cependant, on a longtemps cru que la thérapie anti-anxiété, les pauses et les traitements étaient inutiles, mais maintenant ils deviennent plus importants que jamais.

