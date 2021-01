Kendall Jenner recherche la paix et porte son meilleur maillot de bain gris | Instagram

Le modèle Kendall Jenner Il a partagé quelques publications sur son compte Instagram officiel où il a complètement exposé sa belle silhouette dans un petit maillot de bain deux pièces qui a rendu ses adeptes totalement délirants.

Nul doute que Kendall Jenner sait s’amuser, car en fait, il y a plusieurs mois, la mannequin a partagé sur son réseau social préféré, Instagram, quelques photos où elle possède une silhouette incroyable.

Sur les photos, vous pouvez la voir très détendue profiter de l’eau et du temps d’automne qui, bien que ce fût la saison froide, ne frappait toujours pas autant qu’en hiver.

Et c’est que malgré le fait que dans une vidéo il semble qu’il pleuvait, cela n’a pas empêché Kendall de sortir en maillot de bain bleu et un chapeau qui couvrait la moitié de son visage, en plus, la piscine et le grand paysage étaient qui a également fait tomber les fans amoureux.

Il est à noter que dans l’une des photographies, le beau modèle Kendall mentionne que la mission est de trouver la paix intérieure.

La paix intérieure est la mission », a écrit Kendall dans le post.

En revanche, Kendall Jenner l’a fait à nouveau, puisque récemment le mannequin a montré qu’elle était la reine des tenues pour être à l’aise à la maison.

Il s’agit cette fois d’un look sportif ou «athleisure», pour le quotidien, qui ne se limite pas seulement à l’exercice, mais pour tous les temps.

C’est un ensemble en coton bleu cobalt, qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et qui est inscrit comme “Le” look athleisure de la saison.

Kendall Il l’a présenté à travers ses histoires Instagram et là nous avons été surpris par certains shorts de papa qui atteignaient la mi-cuisse, la taille classique des motards, cependant, la forme est totalement ample, presque bombée.

C’est ainsi que la pièce de la marque “Cherry Los Angeles” a marqué sa taille, grâce à sa bande à ressort et à lacets.

Et la vérité est que l’influence des années 90 sur les sœurs Kardashian-Jenner est extrêmement perceptible, car à plusieurs reprises, nous les avons vues avec ces styles au quotidien et aussi avec des coupes de cheveux en couches très marquées.

De plus, chacun le porte d’une manière différente et il y a quelques mois, Kylie Jenner a fait sensation avec les différentes façons de porter des «bandanas», autre des neuvièmes tubes qui ont fait un retour en force.

Il est à noter qu’à l’époque du C0vid-19 le style athleisure est là pour rester et pour le définir, partons de la définition étymologique: athlétique (athlétique) et loisir (loisir).

En réalité, leurs significations sont complètement opposées, cependant, à travers cette union configurée par l’industrie de la mode, une nouvelle façon de comprendre l’esthétique du sport est née et la porte également à tout moment.

Celui-ci est né dans les années 90, mais il a été réinventé il y a quelques années avec la popularité de différentes firmes internationales ou les collaborations de célébrités avec des lignes sportives.

En fait, Alexander Wang a mené les podiums avec ses vêtements de clubbing, la collection de sport Beyoncé pour Topshop et Adidas ou Puma by Rihanna, entre autres.

Bref, de nombreux stylistes la définissent comme la possibilité de porter des vêtements confortables avec une mode “tactile” et que la vérité n’est pas chère, car même dans la boutique en ligne de SHEIN Vous pouvez trouver de nombreux ensembles avec ce type de style que vous allez sûrement adorer et à des prix extrêmement bas.

