Tous les membres de la famille Kardashian-Jenner ont tout fait pour Halloween cette année, y compris Kendall Jenner. Elle s’est déguisée en personnage de Pamela Anderson dans Barb Wire, le film de 1996 basé sur la série de bandes dessinées du même nom. Jenner, 24 ans, a également profité de l’occasion pour encourager ses partisans à voter, en posant avec un drapeau de «vote» à la place de l’arme avec laquelle Anderson avait posé.

“Ne m’appelle pas bébé ‘joyeux Halloween! VOTEZ !!!” Jenner a écrit dans la légende. Elle a taquiné les photos de son histoire Instagram en partageant des photos d’Anderson du film. Jenner a tagué la photographe Amber Asaly, qui a également partagé les photos sur sa propre page Instagram. “Etre sur le plateau avec toutes ces femmes puissantes et créatives était un rêve … vous pouvez juste ressentir l’énergie à travers les plans”, a écrit Asaly. “Kendall urf – incroyable merci!”

Bien sûr, ce n’était pas le seul costume d’Halloween que Jenner portait cette année. La jeune sœur Kylie Jenner, 23 ans, a partagé des photos d’elle-même et de Jenner recréant de vieux costumes qu’ils étaient enfants. Les sœurs portaient toutes les deux des perruques de la même couleur que leurs homologues plus jeunes, bien que Kylie ait rendu son costume bleu poudre plus révélateur en le transformant en un look en deux pièces. Kylie a partagé plusieurs autres looks d’Halloween, y compris des photos des costumes complexes des Power Rangers qu’elle et ses amis portaient. Kylie a également habillé sa fille Stormi Webster en Evil Minion violet.

Kim Kardashian West, la sœur aînée de Kylie et Jenner, est allée à la mer, créant une maison hantée complexe avec une araignée géante assise dessus. Elle s’est également déguisée en star de Tiger King Carole Baskin, avec son ami Jason Cheban déguisé en Joe Exotic et ses enfants habillés en tigres. Kourtney Kardashian a habillé deux de ses enfants en punk rockers.

Les photos des célébrations complexes d’Halloween de la famille Kardashian-Jenner viennent après avoir été largement critiquées pour avoir célébré le 40e anniversaire de Kim sur une île privée pendant la pandémie de coronavirus. Beaucoup pensaient que les photos étaient sourdes, d’autant plus que le virus a laissé plus de 250000 Américains morts et l’économie ravagée. Lors d’une apparition sur The Ellen DeGeneres Show, Khloe Kardashian a déclaré qu’elle n’était pas au courant de “l’étendue” de la critique et a continué à défendre le voyage. “Mais cette année est une année frustrante. Je comprends”, a déclaré Khloe. “Je pense qu’il y a tellement de frustrations pour tout le monde. Mais c’est aussi son 40e. C’est quelque chose qu’elle voulait faire pour nous. C’était une si belle chose.”