Kendall Jenner sort de l’eau en maillot de bain montre sa beauté naturelle | INSTAGRAM

Une fois de plus, la mannequin internationale, Kendall Jenner, est apparue avec une vidéo dans laquelle elle marche légère comme une plume, montrant qu’elle est une mannequin professionnelle et que quelle que soit la situation dans laquelle elle se trouve, elle reste toujours élégante.

Cette fois, il semble sortir de quelque chose qui ressemble à une rivière, cependant, c’est un piscine très luxueux qui se trouve dans un endroit isolé ou privé, de sorte que derrière nous pouvons voir un paysage avec un arbre et un terrain extérieur afin que Kendall Jenner et ses sœurs aient une grande intimité en profitant de cette piscine.

La jeune femme apparaît vêtue d’un maillot de bain turquoise foncé et ravit bien sûr tous ceux qui l’ont observée, car elle est assez belle et montre à quel point elle est naturelle et elle a vu que cela pouvait être fait sans l’aide du scalpel. Il faut se rappeler que Kendall est le plus naturel des Clan Kardashian Jenner.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Afficher plus, Kendall Jenner pour une séance photo magazine

Le temps à ce moment-là était nuageux et vous pouvez même voir qu’il pleuvait, il a donc dû sortir de la piscine pour se montrer devant la caméra. De leur côté, les internautes, qui ont été surpris de voir son grand talent, quelque chose que nous n’avons pas pu observer plusieurs fois et toujours à la recherche de belle, coquette et fabuleux.

Bien que le clip ait été pris il y a plusieurs semaines, il était assez apprécié en son temps.Il a donc rassemblé des centaines de milliers de likes et de commentaires où les fans de la fille commentent à quel point elle est belle et à quel point ils apprécient ce type de contenu.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTOGRAPHIE EN GRASSE

Comme nous le savons, Kendall a fait la couverture de divers magazines et de nombreuses marques de mode cherchent à l’avoir comme image principale, car elle est l’une des plus belles de sa famille et celles que les amoureux de la mode apprécient le plus, depuis qui est un domaine dans lequel elle s’est beaucoup concentrée et a profité de sa popularité.

En ce moment, la jeune femme se prépare pour Halloween et cela a été partagé à travers ses histoires, où l’on peut voir des vidéos qui montrent les citrouilles décorant sa maison et qu’elle rassemblera probablement de plus en plus de décorations pour cette date qu’elle aime beaucoup .

Depuis que Kendall est entrée dans l’industrie, elle s’est engagée à modéliser plusieurs grandes marques, dont certaines sont plus célèbres que d’autres, mais que ce soit lors de grands défilés de mode ou simplement pour prendre des photos avec ses produits. Elle est toujours gagnante, donc Kendall est considérée comme une idole, bien sûr, grâce à son apparition sur le podium symbolique de la célèbre marque l3nc3r1a Victoria’s Secret, l’une de ses plus jolies à ce jour. L’ange le plus célèbre et le plus préféré des millions.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Étant l’un des modèles les plus réussis au monde, elle a également cherché à rejoindre Kylie, faisant de très bonnes collaborations avec Kylie Cosmetics, mais heureusement. Oui, l’attente est terminée, car la première étape de leur collaboration pour la série cosmétique a été montrée.

Dans la collection des soeurs Jenner on peut également apprécier un enlumineur et une poudre bronzante au format «stick», des poudres de scellement de maquillage pour les femmes à peau grasse, des rouges à lèvres aux finitions nude et d’autres au ton mat, aussi bien dans leur version liquide que «gloss» et aussi comme alternative «stick» pour les lèvres plus sensibles.