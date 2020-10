Kendra Wilkinson n’aurait apparemment pas l’intention de se réconcilier avec son ex-mari, l’ancien joueur de la NFL Hank Baskett. Les deux se sont séparés en 2018, neuf ans après leur mariage, et sont parents de deux enfants, Alijah, 6 ans, et Hank Baskett IV, 10 ans. Leur mariage a déjà été secoué par un scandale de tricherie en 2014 lorsque Baskett aurait eu une liaison avec un mannequin tandis que la star de Kendra on Top était enceinte. Le divorce a été finalisé en février 2019.

Wilkinson, 35 ans, et Baskett coparent toujours leurs enfants «très bien», mais l’ancien Playboy Playmate «ne se remettra jamais» avec Baskett, a déclaré une source à InTouch Weekly. Elle est “sur ce chapitre de sa vie”, a déclaré la source, ajoutant qu’elle est maintenant dans une phase où “elle ne se soucie pas d’une relation et sa tête n’est tout simplement pas dans cet espace en ce moment.” Au lieu de cela, Wilkinson se concentre sur la santé mentale et physique de ses enfants.

“Elle a ses enfants toutes les deux semaines et est très engagée avec eux”, a expliqué l’initié. “Pendant ses semaines de congé, elle fait de la randonnée et des promenades et se concentre sur sa carrière dans l’immobilier.” Bien qu’ils ne prévoient pas de raviver leur romance, Wilkinson a déclaré à un adepte d’Instagram que Baskett était toujours impliqué dans la vie de leurs enfants, le qualifiant de «meilleur père du monde».

Wilkinson a demandé le divorce en avril 2018, invoquant des différences irréconciliables. “J’aimerai pour toujours Hank et serai ouvert, mais pour l’instant nous avons choisi de suivre notre propre chemin”, écrivait-elle à l’époque. “Je suis au-delà de la tristesse et du cœur brisé parce que j’ai cru en une éternité, c’est pourquoi j’ai dit oui mais malheureusement trop de peur s’est mise sur le chemin. Nous sommes tous les deux des parents formidables et nos enfants seront heureux et ne connaîtront jamais la différence à part voir maman sourire. “Une fois le divorce finalisé, Wilkinson a déclaré aux fans que” la dépression est enfin partie “.

Au cours de l’été, Wilkinson est devenu la dernière célébrité à devenir agent immobilier en Californie. En juin, elle a dit aux fans qu’elle avait réussi l’examen immobilier lors de son premier essai, même si elle ne pouvait pas dormir la nuit précédente. En août, elle a partagé une autre mise à jour sur sa carrière, disant aux fans qu’elle avait «toujours eu un grand intérêt» pour l’immobilier. Elle a également noté qu ‘«en tant que mère célibataire», elle a besoin de «travailler comme tout le monde sur terre et mes intentions sont pures». Elle veut juste “travailler et aimer ce que je fais”, a écrit Wilkinson le 3 août. “Je suis en train d’apprendre et de construire et avec le coronavirus, cela a parfois été difficile”, a-t-elle ajouté. “Je n’ai personne qui m’aide à part moi. Il est donc temps de faire sauter le collier et de faire bouger les choses.”