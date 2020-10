Kenia Os lance son single “Te Hate” et la vidéo officielle | Instagram

Le youtubeur et chanteur Kenya Os Il est rapidement devenu une tendance dans les réseaux sociaux notamment sur Twitter, car il a publié la vidéo officielle de sa nouvelle chanson intitulée “Je vous hais”, immédiatement le service de microblogging a commencé à avoir des réactions avec le nom de l’interprète de “Cocktails” .

C’est le projet le plus récent de son EP “chansons pour mon ex tome 1”, immédiatement sur Twitter c’est devenu une tendance, il a déjà environ 68 mille tweets, celui-ci a les mots “Je te déteste le Kenya“.

Chaque fois qu’elle sort un nouveau single, ses fans se chargent d’en faire une tendance, ils donnent toujours assez d’amour à la jeune femme, pour que vous puissiez donner une idée du nombre de ses followers, sur Instagram elle en compte respectivement environ 8 millions 200 mille.

La vidéo officielle est maintenant disponible sur YouTube et la chanson “Te Odio” est également disponible sur les plateformes numériques. Spotify est celui dans lequel il fait le plus de promotion. Kenya Os la marque SHEIN était le sponsor de la garde-robe que vous utilisez dans votre vidéo.

La vidéo commence par certains enregistrements un peu étranges, qui pourraient même vous rappeler le film “The Blair Witch Project” car c’est avec un format d’enregistrement similaire à celui du film, il semble qu’ils sont sur le point de faire une sorte de “rituel” «Eh bien, en plus du Kenya, 3 autres personnes utilisent des bougies, un vieux livre apparaît, tout se passe dans une maison sombre qui est assez sombre.

La vidéo est assez divertissante surtout parce qu’elle vous rappelle un film d’horreur, il semble que le rituel qu’ils faisaient Kenya Os et la compagnie a fini par se tromper, alors le chanteur a finalement été possédé peut-être par un démon puissant, suivi de cela, il a commencé à nuire aux trois amis qui l’accompagnaient dans le rituel, vous pouvez donc voir l’une des jeunes femmes est sa sœur cadette.

Les paroles parlent de son ex-partenaire, raconte l’histoire de la rupture d’une relation dans laquelle au début la femme est déprimée et se demande comment sera l’autre personne, mais il arrive un moment de l’histoire où nous finissons par dépasser notre ex , et même le détester, le thème principal de la chanson.

Après avoir traversé la dépression d’avoir perdu un amour, on se rend parfois compte que cette personne nous cherche et pas seulement elle, mais aussi sa famille et ses amis, cependant, l’ayant surmontée, on l’oublie comme ça, nous le détestons et voulons même qu’il ait de la malchance comme mentionné dans les paroles de la chanson.

Lors des derniers projets de Kenya Os, Ses followers ont été surpris car ses vidéos et chansons en ont impressionné plus d’un.

La jeune chanteuse est connue pour avoir sorti des vidéos de haute qualité et les paroles de ses chansons sont extrêmement accrocheuses et divertissantes, elle essaie toujours d’envoyer un message dans ses mélodies, ce que ses fans lui font toujours voir.

Je vous félicite le Kenya pour être si persévérant, engagé dans votre rêve, je vous vois comme un artiste à part entière avec beaucoup de potentiel, je vous félicite d’être si constant et que votre talent parle pour vous. De très bonnes vidéos, production, costumes, thème, de Colombie je vous envoie un câlin, a écrit un internaute dans la vidéo.

Inévitablement entendre le nom de Kenya Os sera toujours lié à Kimberly loaiza et Juan de Dios Pantoja, comme il a commencé avec le couple de youtubeurs avec qui aujourd’hui il semble qu’ils se soient réconciliés et qu’ils soient de bons amis, autant qu’ils l’étaient au début de leur carrière.

À quel point savez-vous que Kimberly Loaiza est sur le point de lancer sa propre ligne de vêtements à côté de la société SHEIN qui a par hasard sponsorisé tous les costumes qui apparaissent dans la vidéo de Kenia Os.

