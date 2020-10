Kenny Chesney a rendu hommage mardi à son défunt ami Eddie Van Halen sur les réseaux sociaux, se souvenant du légendaire guitariste avec une paire de photos de l’un des spectacles de Chesney à Los Angeles, où il a été rejoint par Van Halen et son frère Alex. La première photo était les trois coulisses ensemble, Van Halen tenant une guitare, et la seconde était une photo de groupe avec le reste de l’équipe de Chesney.

“Je suis bouleversé par la nouvelle du décès de mon ami @eddievanhalen”, a écrit le chanteur. “Il était un ami et un héros pour tous ceux qui ont déjà choisi une guitare et ont fait un rêve. Eddie et son frère Alex nous ont rejoints sur scène à l’un de nos spectacles dans les stades à Los Angeles et ce fut l’un des moments forts de ma tournée. la vie de tous mes étés sur la route. Je n’oublierai jamais cette nuit-là et combien nous étions heureux tous les deux que nos chemins musicaux se soient croisés cette nuit-là sur scène. Rest In Peace au meilleur guitariste qui ait jamais vécu. Tu nous manqueras Eddie Van Halen . Votre musique vivra pour toujours !! “

Dans une vidéo de fan de l’émission, Van Halen joue l’intro de la reprise de son groupe de “You Really Got Me” des Kinks avant que Chesney ne commence à chanter la chanson, la performance complète avec un solo de guitare de Van Halen.

Le guitariste est décédé à 65 ans après une bataille contre le cancer. Sa mort a été confirmée mardi par son fils, Wolf. “Je ne peux pas croire que je dois écrire ceci, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu sa longue et ardue bataille contre le cancer ce matin”, a écrit Wolf dans un message sur les réseaux sociaux. «C’était le meilleur père que je puisse jamais demander. Chaque moment que j’ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau.

“Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai jamais complètement de cette perte”, a-t-il conclu. “Je t’aime tellement, Pop.”

Une source proche de Van Halen a déclaré à PEOPLE que la santé du musicien avait rapidement décliné au cours des trois derniers jours de sa vie et que le cancer s’était «propagé à tous ses organes». L’épouse de Van Halen, Janie Liszewski, Wolf et son ex-femme, Valerie Bertinelli, qui est la mère de Wolf, étaient avec lui quand il est mort.