L’ancien homme de Palace and Arsenal, 62 ans, a été hospitalisé en mai après avoir subi un grave traumatisme crânien et a maintenant été diagnostiqué avec un type de trouble cérébral appelé syndrome de Wernicke-Korsakoff.

Dans un communiqué, Crystal Palace a déclaré: “La famille de Kenny Sansom souhaite informer les partisans de Crystal Palace de l’état de santé de Kenny, suite à des informations plus tôt cette année selon lesquelles il a été hospitalisé.

«Kenny est sorti de l’hôpital et s’est installé dans un nouveau logement, mais on lui a diagnostiqué un syndrome de Wernicke – Korsakoff, un type de trouble cérébral et une forme de démence.

“Il est aux premiers stades de la maladie, qui est réversible et traitable. Avec le soutien de sa famille et de ses soignants, il est sur les premiers pas de son chemin vers le rétablissement. Ses plus proches sont encouragés par ses progrès et ses aspects positifs. attitude dont il fait preuve dans des circonstances difficiles.

«La famille souhaite que sa vie privée et celle de lui soient respectées.

“Comme toujours, tout le monde au Crystal Palace Football Club souhaite bonne chance à Kenny, et nous sommes impatients de le revoir bientôt à Selhurst Park.”

Arsenal a ajouté: “Nous pensons à vous et à votre famille, Kenny.

“Je vous souhaite tout le meilleur dans votre rétablissement.”

Le défenseur né dans le sud de Londres a commencé sa carrière au Crystal Palace avant de se rendre à Highbury en 1980.

Il portait le brassard de capitaine lorsque les Gunners ont remporté la Coupe de la Ligue en 1987 avant de quitter le club pour Newcastle un an plus tard.

Sansom a également joué pour les Queens Park Rangers, Coventry, Everton, Brentford et Watford.

Il faisait partie de l’équipe d’Angleterre qui a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde 1986, faisant 86 apparitions entre 1979 et 1988 – faisant de lui le deuxième arrière latéral le plus couronné des Trois Lions après Ashley Cole.