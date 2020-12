Chrishell Stause a présenté son petit ami et Dancing with the Stars pro Keo Motsepe à la famille! Les deux hommes ont porté leur relation à un nouveau niveau lorsque le joueur de 31 ans a rencontré les proches de la star de Selling Sunset. Dans une publication Instagram, Stause était en pyjama avec tout le monde alors qu’ils posaient tous pour une photo. Cependant, bien qu’elle ait dit que son homme “s’intégrait parfaitement”, elle a précisé que tout le monde dans sa famille avait été testé pour COVID-19 avant de passer les vacances ensemble.

“A présenté @keo_motsepe à la famille. Il s’intégrait parfaitement”, a-t-elle partagé. “Joyeux Noël à tous, du mien au vôtre !! Je vous envoie tant d’amour [pink heart emoji]. “La femme de 39 ans a ensuite dit à ses abonnés que, comme c’était le premier Noël depuis le décès de sa mère, Ranae, ils ont tous estimé qu’il était important de passer les vacances ensemble, mais savoir que cela dérangerait certains spectateurs. reste de sa légende elle a ensuite expliqué que tout le monde pratiquait les mesures de sécurité appropriées.

“Edit: Pour ceux qui évoquent les préoccupations de Covid, je comprends et je suis d’accord que ce n’était pas une bonne utilisation de ma plate-forme. J’essaie normalement toujours d’être socialement responsable avec mes messages parce que je suis naturellement une personne compatissante. Je comprends que vous ne serez pas d’accord , mais au moins pour que vous puissiez voir d’où je viens – Voici ma famille immédiate et nous pouvons tous faire des tests avant et après. C’est le premier Noël sans notre mère, nous nous sommes sentis importants pour être là l’un pour l’autre dans une période difficile Keo a apporté un bonheur si bienvenu et égoïstement j’ai posté dans un moment très heureux. “

Elle a terminé avec: “S’il vous plaît soyez prudent et j’envoie tout mon amour à mes supporters et critiques. Je vous entends tous et je peux apprécier les commentaires des deux côtés.” Stause a reçu des réactions négatives de la part de certains de ses abonnés après que les deux aient partagé leurs doux moments sur les réseaux sociaux.

Stause a dû prendre sa défense à plusieurs reprises récemment. Après être apparue dans la dernière saison de Dancing with the Stars, les fans de la populaire émission ABC pensaient qu’elle avait peut-être quelque chose à voir avec son partenaire de danse, la séparation de Gleb Savchenko de sa femme de longue date, Elena Samodanova. Après avoir annoncé qu’elle n’était impliquée dans rien, alors que Samodanova accusait son ex-mari d ‘«infidélité permanente», elle doit maintenant défendre sa relation avec Motseps, mais le fait avec une attitude positive.