La famille Food Network a perdu un des siens ce week-end. Kerry Vincent, qui a été juge sur Food Network Challenge entre autres programmes, est décédée à l’âge de 75 ans. Sa mort a été confirmée par l’Oklahoma State Sugar Art Show, une organisation qu’elle avait fondée.

Selon le message, Vincent avait lutté contre une maladie mais l’avait gardée privée. «Étant une personne très privée quand il s’agissait de tout ce qui n’était pas du gâteau, elle ne voulait pas exposer sa maladie au public», a expliqué le message. La maladie n’a pas été révélée dans le message d’adieu, mais le message disait qu’elle «n’aura plus de douleur». Sa mort est survenue samedi.

Les fans du réseau de cuisine, qui a également perdu le chef Carl Ruiz en 2019, pourraient retrouver Vincent sur le Food Network Challenge entre 2006 et 2012. La série avait également Keegan Gerhard comme juge avec Claire Robinson comme animatrice. L’itération actuelle considère Ian Ziering comme l’hôte. En plus de ce programme, Vincent a également lancé sa propre émission, Save My Bakery en 2014, où elle venait et aidait les petites entreprises en difficulté. Certains de ses autres crédits incluent The Best Thing I Ever Ate, Last Cake Standing, Holiday Gingerbread Showdown et The Great Australian Bake Off.

Kerry Vincent, repose en paix! 🍰❤️🧁 pic.twitter.com/2fbBfDzufS – Mme Mansk (@msmansk) 3 janvier 2021

Après avoir appris son décès, bon nombre de ses fans de Food Network ont ​​exprimé leur chagrin face aux nouvelles sur les réseaux sociaux avec divers hommages. «Elle était la reine du monde des gâteaux et un incontournable du Food Network», a écrit un utilisateur sur Twitter. “Cela me rend triste.” Un autre a fait écho à un hommage similaire: «J’ai beaucoup appris de Kerry Vincent. Qu’elle repose en paix et puisse-t-elle trouver des produits de boulangerie illimités dans le grand au-delà.

Je suis si triste d’apprendre le décès de #KerryVincent Prières de réconfort pour sa famille. Puisse-t-elle reposer en paix. – Leslie Rochelle (@RochelleJenkins) 3 janvier 2021

Comme ses fans l’ont déduit, Vincent était considéré comme l’un des artistes les plus décorés de l’industrie du gâteau. Elle a publié plusieurs livres, dont Romantic Wedding Cakes en 2002. Son expertise lui a même valu d’être intronisée au Temple de la renommée de la société internationale d’exploration de gâteaux Sugarcraft en 2004. En plus de son travail sur Food Network, elle a également passé du temps en tant que professeur culinaire avec des arrêts. au Pérou et au Michigan.