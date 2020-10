Deux mois à peine après avoir perdu son frère, Chadwick Boseman, d’un cancer du côlon, le frère aîné de l’acteur décédé des Panthères noires, Kevin Boseman, célèbre deux ans de rémission. Plus tôt ce mois-ci, Kevin s’est rendu sur Instagram pour marquer l’occasion, révélant qu’il avait reçu un diagnostic de cancer en 2018 et avait subi plusieurs traitements de chimiothérapie avant d’être déclaré sans cancer.

Partageant la nouvelle dans une publication de son histoire Instagram le 14 octobre, qui a été capturée dans une capture d’écran par The Shade Room, Kevin a écrit: «Aujourd’hui marque mon anniversaire officiel de rémission de deux ans». Faisant remarquer qu’il avait été diagnostiqué initialement en 2018, il a déclaré qu’il “avait subi quatre cycles de chimiothérapie” et qu’il était “en rémission !!!!! Vous avez bien lu. Je suis en rémission”. Selon The Grio, Kevin a expliqué qu’il avait décidé de partager la nouvelle avec ses partisans “car même si cela a été une année de profonde perte et tragédie pour beaucoup d’entre nous, c’est une bonne nouvelle”.

“De quoi sourire. De quoi crier”, a ajouté Kevin, danseur et chorégraphe basé à New York. “J’espère que vous souriez et que vous criez avec moi. Le cancer est quelque chose sur lequel la plupart d’entre nous n’avons aucun contrôle. Nous ne pouvons contrôler que nos réponses, ce qui inclut être proactif au sujet de nos soins de santé à la fois physiques et mentaux.”

Kevin a poursuivi en encourageant ses partisans à se faire contrôler eux-mêmes si quelque chose ne va pas, déclarant: “demain n’est pas promis et la détection précoce sauve des vies. La santé est la richesse. La vraie richesse.”

Ses deux ans de rémission sont survenus un peu moins de deux mois après la mort de son frère le 28 août à l’âge de 43 ans après une bataille contre le cancer du côlon. L’acteur avait gardé sa bataille de quatre ans privée et avait continué à travailler sur un certain nombre de films, dont Black Panther et le prochain Black Bottom de Ma Rainey, qui devrait faire ses débuts sur Netflix le vendredi 18 décembre. Peu de temps après son décès, Kevin et son frère, le pasteur Derrick Boseman, ont parlé de leur dernière conversation avec leur frère.

“Mec, je suis au quatrième quart et j’ai besoin de toi pour me sortir du match”, a rappelé Derrick Boseman en parlant avec le New York Times. «Quand il m’a dit cela, j’ai changé ma prière de« Dieu le guérit, Dieu le sauve »en« Dieu, que ta volonté soit faite ». Et le lendemain, il est décédé. “

En plus de jouer le rôle de T’Challa dans Black Panther, Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame, Boseman est également connu pour ses rôles dans Marshall, Da 5 Bloods et 42. Il laisse dans le deuil sa femme, Taylor Simone Ledward.