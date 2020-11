K

Evin De Bruyne et Manchester City ont entamé des discussions sur un nouveau contrat pour le joueur de l’année de l’Association des footballeurs professionnels (PFA) en titre.

De Bruyne a encore deux ans et demi pour la prolongation de cinq ans qu’il a signée en janvier 2018, mais il avait déjà été suggéré qu’il pourrait envisager de quitter le stade Etihad après que l’équipe de Pep Guardiola ait initialement reçu une autorisation de deux ans. Interdiction de la compétition de l’UEFA et a ensuite terminé à 18 points de retard sur Liverpool, champion de Premier League, en 2019/20, chutant contre Lyon en quarts de finale de la Ligue des champions et éliminé par Arsenal lors de la FA Cup quatre derniers.

Cependant, cette suspension susmentionnée a été annulée avec succès en appel par le Tribunal arbitral du sport (TAS) en juillet, City se vantant actuellement d’un début à 100% pour sa dernière campagne européenne.

Alors que le début de haut vol de la ville de milieu de table a été quelque peu décevant ce trimestre, De Bruyne – qui a également remporté le titre de joueur de l’année en Premier League et le milieu de terrain de l’année en Ligue des champions, et a terminé deuxième derrière Robert Lewandowski dans la course pour le joueur masculin de l’UEFA. de l’année après une campagne individuelle remarquable en 2019/20 – dit qu’il n’est que trop heureux de rester avec le club qu’il a rejoint de Wolfsburg dans le cadre d’un contrat de 55 millions de livres sterling en 2015 et pour lequel il a depuis marqué 58 buts et fourni 96 passes décisives en 232 apparitions dans toutes les compétitions.

“Je suis heureux à Manchester”, a déclaré l’influent De Bruyne à la chaîne de télévision flamande VTM Nieuws avant la victoire de la Belgique 2-0 en Ligue des Nations contre l’Angleterre à Louvain dimanche – un match dans lequel il a joué les 90 minutes complètes et a remporté le prix gratuit- coup de pied qui a conduit au deuxième but des hôtes.

“Nous sommes un peu en pourparlers, pas avancés. En ce moment, je fais les pourparlers moi-même.

«J’aimerais rester avec le club, donc c’est facile. Si je ne voulais pas rester, il faudrait quelqu’un pour faire la médiation. Mais quand tu veux rester, ce n’est pas si difficile.