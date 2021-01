Les fans de Marvel, et en particulier les fans de Daredevil, peuvent commencer à avoir des espoirs discrets pour le retour de la série. Après plusieurs mois de pause, la bonne nouvelle semble être encore à venir.

Cette semaine, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a clairement indiqué que n’exclut pas un retour de la série Marvel de Netflix, dans ce qui semble une allusion directe à la possible inclusion du personnage dans l’univers cinématographique Marvel.

L’information est apparue au milieu d’une interview avec Deadline, dans laquelle on lui a demandé directement si la série Netflix Marvel pouvait revenir ou non; cette fois à Disney Plus.

Feige n’a pas précisé, mais a laissé la porte ouverte à la possibilité: «Eh bien, vous avez certainement vu ce que nous avons annoncé au Comic-Con à Disney Investor Day il y a quelques semaines, c’est notre objectif. Mais je suis dans Marvel depuis assez longtemps pour ne jamais rien dire. “

Cela ressemble à une réponse vague?

Netflix

C’est sans aucun doute, mais si nous analysons les précédents du producteur c’est beaucoup plus direct qu’il n’y paraît. Jusqu’à présent, la simple possibilité de récupérer le personnage était dans les limbes des projets reportés par la Maison des Idées. Le sort de DareDevil était entouré de rumeurs. Depuis lors, ils ont circulé sur les réseaux sociaux, et à la fin de l’année dernière, il a été assuré que Daredevil aurait au moins une apparition significative dans Spider-Man 3, une nouvelle qui a été vérifiée presque immédiatement.

En ce moment, le film tourne à Atlanta et, bien que l’acteur Charlie Cox n’ait pas encore été vu sur le plateau, tout semble indiquer que sa performance sera plus qu’une apparition spéciale.

L’événement et le commentaire de Feige ouvrent apparemment les portes à la possibilité que le film soit la présentation dans le MCU du personnage, ce qui pourrait conduire à une spin-off immédiate.

L’idée ne semble pas exagérée et, oui, s’inscrit dans une stratégie visant à lier l’ancienne série Netflix avec l’univers plus large auquel elles appartiennent. La semaine dernière aussi Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Jessica Jones pourrait apparaître dans la prochaine série Disney Plus de l’univers cinématographique Marvel, She Hulk. Feige n’a pas confirmé l’information.

Un long trajet en voiture

Netfilx.

Pour rentrer dans le contexte. IndieWire a rapporté en août 2019 que le contrat initial entre Marvel et Netflix empêchait les émissions et les personnages Marvel d’apparaître dans des séries ou des films qui ne faisaient pas partie de la plate-forme pendant au moins deux ans après l’annulation.

Mais novembre 2020 a marqué deux ans depuis l’annulation de Daredevil. Ce qui a permis à Charlie Cox d’apparaître sur n’importe quelle propriété MCU appartenant à Disney. En février prochain, marquera deux ans depuis l’annulation de Jessica Jones.

Dans une interview en mai, Charile Cox lui-même a déclaré que “Il n’aimerait rien de plus” que de rejouer Daredevil. Cependant, l’acteur a déclaré que mener une quatrième saison de la série Marvel serait presque impossible car la plupart des acteurs et de l’équipe ont d’autres engagements aujourd’hui.

L’acteur a expliqué à Variety que l’annulation soudaine a obligé une grande partie des talents derrière et devant les caméras à prendre des décisions rapides sur leur avenir. «Lorsque vous faites une émission de télévision, il est très difficile de rassembler les éléments de tous les horaires et engagements des personnes impliquées. Beaucoup plus si deux ans se sont écoulés après sa fin ».

Les déclarations indiquaient clairement que le retour de la série, tel que nous le savions, était une possibilité irréalisable.

Un projet compliqué

D’autre part, l’acteur de Luke Cage, Mike Colter, a déclaré à ComingSoon le mois dernier qu’il n’avait pas eu aucune conversation avec Disney et Marvel sur la relance de son personnage, peut-être le seul à ne pas avoir été impliqué dans des rumeurs de retours ou de reprises depuis l’annulation de la série Netflix.

«Je dois dire que j’y pense rarement dans le sens de ce que cela pourrait ou sera. Je sais que les fans sont impatients de voir quelque chose avec le personnage », a déclaré Colter lors de l’interview. «Je sais que je l’ai établi et ce fut un honneur de le faire, mais je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve… Si quelque chose arrive, j’aimerais avoir une conversation avec eux, mais pour l’instant, je n’attends pas. Je suis juste heureux de toute façon, c’était une bonne course. “

Les fans devront attendre pour voir si Cox, Ritter et les autres acteurs de Netflix-Marvel rejouez jamais leurs personnages de super-héros dans des séries qui auront l’engagement de dépasser la qualité de celles produites par Netflix.

Pendant ce temps, les adeptes de l’Univers pourront se consoler de l’absence avec de bonnes nouvelles: ce vendredi, le MCU entame enfin sa quatrième phase avec les débuts de * WandaVision sur Disney Plus