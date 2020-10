Dwayne “The Rock” Johnson a été blessé lors d’un récent entraînement, ce qui lui a valu du sang sur le côté du visage. Kevin Hart a vu cela et a décidé de s’amuser un peu avec la légende de la WWE et la star de Jumanji. Sur Instagram, Hart a posté une vidéo de lui avec du faux sang sur le côté du visage alors qu’il se moquait de la blessure de Johnson.

“Quoi de neuf, monde? Je viens juste de finir de faire la deuxième séance dans le gymnase. Parfois, quand vous tintez et frappez, ça arrive”, a déclaré Hart dans la vidéo. “Des poids arrivent à se faire jeter et parfois tu te réveilles avec un petit nœud. Oui, Dwayne, tu n’es pas le seul à être frappé à la tête avec des haltères de 45 livres et des assiettes de 45 livres parce que moi aussi. Travail acharné – d’accord, Je suis un peu étourdi, j’ai peut-être une commotion cérébrale, mais ça n’a pas de mère – c’est quelque chose à voir avec mes motifs … »Hart commença alors à s’assoupir alors qu’il faisait semblant d’avoir une commotion cérébrale. Il s’est ensuite réveillé, a commencé à rire et a dit “Je vais être honnête, je ne me sens pas trop bien.”

Johnson a posté sa vidéo alors qu’il était au gymnase plus tôt cette semaine et a déclaré: “Nous ne jouons pas aux tiddlywinks et nous ne récitons pas de comptines, ça s’appelle le [Iron Paradise] pour une raison et les choses deviennent extrêmement intenses. »Johnson a ensuite révélé qu’il lançait des chaînes d’environ 50 livres lorsqu’une chaîne a frappé au-dessus de son œil. Il a ensuite déclaré que l’entaille était une série suffisante pour qu’il doive obtenir des points de suture. ses adeptes à “Passez une semaine productive, mes amis – gardez-la légère et un peu amusante, mais poursuivez-la comme un MF.”

Hart et Johnson ont tendance à se bousculer lorsqu’ils deviennent de bons amis au fil des ans. Le duo a joué dans les films Jumanji: Le prochain niveau, Jumanji: Bienvenue dans la jungle, Central Intelligence et Fast & Furious présente Hobbs & Shaw. En décembre, Johnson et Hart sont apparus sur Jimmy Kimmel Live et ont discuté de leur amitié.

“C’est une vraie amitié, c’était une amitié que je n’avais pas anticipée”, a déclaré Johnson via Entertainment Tonight Canada. «Surtout en vieillissant dans la vie, ce n’est pas comme au lycée ou à l’université où vous avez juste comme beaucoup de meilleurs amis. Non, il est vraiment devenu un très bon ami.