Les champions de NASCAR seront pleinement exposés lors de l’épisode de Jeopardy de mardi soir. Le jeu-questionnaire de longue date comportera une catégorie «NASCAR à Vegas» et inclura trois champions précédents en tant qu’invités spéciaux, ainsi que deux prétendants aux séries éliminatoires. Kevin Harvick, Brad Keselowski, Jimmie Johnson, William Byron et Aric Almirola participeront tous.

Selon l’instance dirigeante de la course, la catégorie testera les connaissances des fans de sport automobile. Les pilotes ne seront pas des concurrents pendant la soirée, mais ils joueront un rôle clé. Ils aideront tous à introduire les réponses aux catégories. L’épisode sera diffusé à 18 h HE mardi et mettra les connaissances sportives des concurrents sous le microscope.

(Photo: NASCAR)

L’épisode de mardi ne sera pas le premier à présenter une question sur le thème de NASCAR. Un épisode jeudi a posé des questions sur deux frères, Kurt et Kyle, qui sont «cool comme de la glace» et concourent au plus haut niveau de NASCAR. Un concurrent a deviné Coors et a suscité une réponse plaisante de Kurt Busch. “Coors !!! Haha. Je suppose que c’est mieux que Kurt et Kyle Leinenkugel”, a tweeté le pilote de la Chevrolet Camaro n ° 1.

Avec l’annonce que les pilotes NASCAR participeraient à une catégorie spéciale, certains fans ont immédiatement proclamé qu’ils deviendraient très en colère en regardant l’épisode de mardi. Les concurrents ont généralement un manque de connaissances sportives et manquent souvent des questions sur la NFL, la NBA et la MLB. Avec cette histoire servant de toile de fond, certains fans de NASCAR ont déclaré que les concurrents auraient encore moins de connaissances sur le sport automobile.

L’aspect Vegas est essentiel pour plusieurs raisons. Plus précisément, deux des plus grandes stars de NASCAR, les frères Busch, sont tous deux originaires de Sin City et se sont fait des noms sur les plus grands circuits. De plus, le Las Vegas Motor Speedway a servi de site à deux courses de haut niveau pendant la saison de la Cup Series. Joey Logano a remporté le Pennzoil 400 en février, puis Kurt a remporté la course éliminatoire de South Point 400 à la fin septembre.

Alors que l’épisode sera diffusé mardi, les pilotes de NASCAR se prépareront pour la prochaine course au Kansas. Harvick et Keselowski sont toujours en vie en séries éliminatoires et sont passés en huitièmes de finale après le Bank of America Roval 400 de dimanche à Charlotte. Almirola et Byron ont tous deux été éliminés du championnat et ont vu leurs rêves prendre fin. Le septuple champion de Johnson, en revanche, ne s’est pas qualifié pour les séries éliminatoires de la Coupe lors de sa dernière saison de compétition à plein temps.