Kevin Harvick est sur la bonne voie pour atteindre le Final Four des séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series. Il a remporté le championnat de la saison régulière et se classe deuxième au classement des séries éliminatoires derrière Joey Lagano, qui a décroché une place dans la course au championnat. PopCulture.com a rencontré Harvick, qui a révélé que le partenariat de son équipe avec Mobil 1 avait été important dans sa carrière.

“Quand je regarde notre relation avec Mobil 1 et que je découvre tout ce qu’ils font quand je suis arrivé à Stewart-Haas Racing, c’est assez incroyable”, a déclaré Harvick. “Mobil 1 est une grande partie de ce que nous faisons sur une base hebdomadaire pour nous assurer que nos huiles ont l’air correct et que nous en tirons le meilleur parti. C’est certainement un petit avantage de performance par rapport à certaines des autres équipes. en raison de la couverture individuelle approfondie que nous obtenons de l’équipe Mobil elle-même de l’organisation Stewart-Hass. “

Mobil 1 est l’huile moteur officielle de NASCAR, et en raison de la relation de Harvick et Stewart-Haas Racing avec l’entreprise, Harvick aide les fans à gagner un certain nombre de cadeaux exclusifs. Harvick veut que les fans se rendent sur Officialmotoroilofnascar.com pour avoir une chance de “gagner tous les enfants de trucs de course cool et de trucs d’autographes”, a-t-il déclaré. “Je pense que la chose la plus unique est un appel Zoom avec Tony Stewart. Qui sait ce que cela pourrait mener et où tout cela va.”

Stewart est l’un des propriétaires de Stewart-Haas Racing et est membre du Temple de la renommée NASCAR, remportant le championnat Cup Series à trois reprises. Harvick en est un à son chemin vers le Temple de la renommée, remportant 58 courses Cup Series, 47 courses Xfinity Series et 14 courses Truck Series dans sa carrière. Harvick est deux fois champion de la Busch Series (2001, 2006) et a remporté le championnat Sprint Cup Series en 2014. Harvick a accompli beaucoup de choses dans sa carrière, mais a expliqué pourquoi la victoire du Cup Series Championship en 2014 se démarque le plus.

“C’était un si grand risque de changer d’équipe et nous avons construit une toute nouvelle équipe à Stewart-Haas Racing, étant en mesure de commencer cette année-là en remportant un championnat et maintenant nous sommes sept ans plus tard”, a déclaré Harvick. “Certainement le moment marquant qui est ce moment où nous avons pu saisir toutes ces chances et les rassembler de toutes les personnes qui ont pris un risque en venant et en changeant de ce qui était probablement un excellent travail qu’ils avaient et en mettant sur pied une équipe qui est sorti et a remporté un championnat. “