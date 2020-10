Bobby Boucher pourrait-il faire un retour? Si cela ne tenait qu’à Kevin James, la réponse serait oui car il veut un spin-off du film de football de 1998, The Waterboy, qui mettait en vedette Adam Sandler dans le rôle de Boucher. James a récemment parlé à CinemaBlend et on lui a demandé quel personnage de la franchise Happy Madison il aimerait voir obtenir une retombée.

“Oh, Bobby Boucher,” dit James. “Je pense que Bobby Boucher l’écraserait. Je voudrais en voir plus. Je pense qu’il est phénoménal. J’adorerais voir ça.” La plupart des fans aimeraient également voir Boucher jouer à nouveau sur le terrain de football, car The Waterboy a été un énorme succès, gagnant 190 millions de dollars au box-office dans le monde entier. Lorsque le film est sorti, il a ouvert le n ° 1 au box-office, gagnant près de 40 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture, un record ouvert pour le mois de novembre à l’époque. Avec Sandler, The Waterboy a joué Kathy Bates, Henry Winkler, Fairuza Balk et Rob Schneider. Il y avait aussi des apparitions des entraîneurs du Pro Football Hall of Fame Bill Cowher et Jimmy Johnson ainsi que des commentateurs de football Dan Fouts, Brent Musburger, Lynn Swann, Chris Fowler et Lee Corso.

Les fans ont assisté à une demi-réunion avec Bates et Sandler lorsqu’ils ont échangé des tweets plus tôt cette année. Sandler a envoyé un tweet à Bates pour avoir été nominé pour un Oscar. “Mauvaise nouvelle: Sandman ne reçoit aucun amour de l’Académie”, a écrit Sandler. “Bonne nouvelle: Sandman peut arrêter de porter des costumes. Félicitations à tous mes amis qui ont été nominés, en particulier à maman.” Bates a vu le tweet et a montré aimé “Bobby Boucher”.

“Je t’aime mon Bobby Boucher !!!” Répondit Bates. “Vous avez été volé !! Mais maman vous aime !!! J’ai appris un nouveau mot d’argot urbain pour vous! Vous da GOAT !! Pas celui que nous mangeons à la maison, fils.” S’il y avait une suite à The Waterboy, elle serait probablement publiée sur Netflix puisque Sandler a signé un contrat multi-films avec le service de streaming. L’année dernière, Sandler a joué dans le film Netflix Murder Mystery avec Jennifer Aniston. Mercredi, Sandler jouera dans un nouveau film Netflix – Hubie Halloween qui met également en vedette James, Julie Bowen, Maya Rudolph et Ray Liotta. Il a également produit le film Netflix The Wrong Missy, qui met en vedette David Spade, Sarah Chalke et la superstar de la WWE Roman Reigns.