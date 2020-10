Avec l’élection du 3 novembre il y a moins de trois semaines, l’Amérique a porté son attention sur la bataille qui a suivi entre Donald Trump et Joe Biden pour le droit d’être président pour les quatre prochaines années. Bien que les élections aient certainement fait la une des journaux, les Américains gardent toujours un œil sur un plan de secours contre les coronavirus, en particulier lorsqu’un autre contrôle de relance pourrait avoir lieu. Cependant, cela semble être quelque chose qui ne se concrétisera qu’après les élections.

Lorsque les négociations reprendront, cependant, Kevin O’Leary, connu comme l’un des investisseurs sur Shark Tank, préférerait ne pas voir un autre chèque de 1 200 $. Au lieu de cela, O’Leary a déclaré sur CNBC qu’il serait un partisan d’une augmentation hebdomadaire de 400 $ de l’assurance-chômage. Cela a à voir avec l’argent qui va entre les bonnes personnes, des travailleurs qui sont des industries comme les cinémas ou les restaurants, qui sont incapables de travailler à cause du COVID-19. Il dit que l’incorporation de cette prime hebdomadaire de 400 $ au cours des 14 prochains mois serait la meilleure solution pour l’économie et le pays. «Nous n’avons plus besoin du chèque de 1 200 $ pour tout le monde parce que beaucoup de ces personnes n’ont plus trouvé de travail.»

. @ kevinolearytv sur le stimulus: “ Nous n’avons pas besoin des chèques de 1200 $ ” – voici ce qui aiderait le plus: https://t.co/DJAGrsMiV5 pic.twitter.com/nDw7AlR0HK – CNBC Make It (@CNBCMakeIt) 13 octobre 2020

Cela, a-t-il dit, contrecarrerait les personnes qui utilisaient les 600 $ supplémentaires en plus du chômage qui faisaient partie du premier plan de relance et qui n’avaient pas beaucoup d’incitation à retourner au travail. «Il n’y a rien de pire que de dire que je préfère rester au chômage, le gouvernement me donne de l’argent gratuitement», a-t-il expliqué. «Cela n’a pas de sens non plus.

Un plan de cette nature n’aurait pas fait l’objet de discussions entre les décideurs. Avant que Trump n’appelle à l’arrêt des négociations jusqu’à ce qu’après les élections, ce qui a plutôt déplacé leur attention sur la nomination de son candidat à la Cour suprême, les législateurs avaient semblé être d’accord sur une chose, à savoir l’inclusion d’un autre chèque de 1200 $ dans le forfait. convenu. Alors qu’une grande partie de l’Amérique attend plus de soutien financier, le coronavirus continue de voir son nombre augmenter à travers le pays. Malgré les frustrations croissantes parmi les démocrates du Sénat, y compris le sénateur du New Jersey Cory Booker, il ne semble pas que leur attention soit reportée sur un projet de loi de secours avant la fin de l’année.

