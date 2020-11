Plus précisement, Anthony Rapp, qui avait 14 ans alors que Spacey aurait 26 ans A cette époque, il l’a invité à une fête chez lui, il affirmait en 2017 que l’artiste avait fait une série d’avances et d’attouchements à caractère sexuel, profitant du fait que le mineur était ivre et se reposait dans une chambre de la maison.

Cependant, les avocats du protagoniste de beauté américaine Ils déclarent maintenant que le jeune homme n’a pas été invité à la célébration et qu’il n’a même pas maintenu une relation étroite avec l’accusé.

<< Le défendeur admet qu'il était parmi le public lors d'une représentation de Precious Sons, dont le casting était le plaignant, à la fin des années 80, et aussi qu'il a interagi brièvement mais à plusieurs reprises avec lui à partir de ce moment, mais ceux Les interactions ont été limitées et périphériques. Le défendeur nie avoir invité Rapp à une fête chez lui, nie avoir été à une supposée fête chez lui et nie que l'un des incidents ou crimes que le requérant a propagés se soit produit », dit-il. une partie du texte remis au juge et à laquelle le magazine OK!

Anthony Rapp (Shutterstock)