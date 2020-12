Kevin Spacey poursuit sa tradition de publier une vidéo de fin d’année sur sa chaîne YouTube la veille de Noël, partageant un court clip jeudi intitulé “1-800 XMAS”. La vidéo, dans laquelle il offrait soutien et compassion aux personnes en difficulté tout au long de la période des fêtes et de 2020 en général, était une affaire plus sombre que les années passées.

Spacey a commencé dans le personnage de Frank Underwood dans le rôle de House of Cards, assis sur un banc de parc. Il a ensuite quitté son personnage, s’est levé et a attrapé la caméra, marchant le long d’un chemin tout en offrant des conseils. Il a dit que les gens lui avaient demandé de l’aide, ce qu’il considérait comme un “privilège”. Il a poursuivi: “Si vous vous tenez dans un endroit où vous ne pouvez plus rester debout, si vous souffrez, si vous avez besoin d’aide, si vous ressentez de la culpabilité ou de la honte, si vous vous battez avec votre identité, si votre dos est contre le mur, ou si vous sentez qu’il n’y a pas de chemin pour vous, quelle que soit votre situation, je vous promets qu’il y a un chemin. En ce moment pendant ces vacances et au-delà, même si vous ne le sentez pas, il y a du monde là-bas qui comprennent et qui peuvent aider, parce que vous n’êtes pas seul.

Les vidéos de Spacey ont commencé en 2018 lorsqu’il a été accusé de crime pour l’agression sexuelle présumée d’un homme de 18 ans dans le Massachusetts en 2016. Dans cette vidéo originale, il a de nouveau utilisé le personnage de Frank Underwood – qui a été tué à House of Cards après que Spacey a été nommé dans plusieurs allégations d’inconduite sexuelle – pour répondre apparemment à son absence de l’émission et aux allégations d’agression sexuelle.

Il a confondu les fans avec la vidéo bizarre de l’époque, en disant: “Toute cette présomption a conduit à une fin si insatisfaisante et à penser que cela aurait pu être un envoi si mémorable. Je peux vous promettre ceci: si je n’avais pas payé le prix pour les choses que nous savons tous les deux que j’ai faites, je ne vais certainement pas payer le prix des choses que je n’ai pas faites. ” Les accusations d’agression sexuelle contre Spacey ont depuis été abandonnées après que la partie accusatrice a invoqué les droits du cinquième amendement.

Dans la deuxième vidéo, postée l’année dernière la veille de Noël, Spacey a souhaité aux téléspectateurs un joyeux Noël vêtu d’un pull de fête et assis près d’un feu. Une fois de plus, glissant dans son personnage de House of Cards, il dit: “Vous ne pensiez pas vraiment que j’allais manquer l’occasion de vous souhaiter un joyeux Noël, n’est-ce pas?” Il a qualifié 2019 de “très bonne année” au cours de laquelle il “a retrouvé sa santé” et a déclaré qu’il voulait utiliser 2020 pour voter pour “plus de bien dans ce monde”.

S’adressant aux téléspectateurs, il a dit: “Je sais ce que vous pensez.” Peut-il être sérieux? ” Je suis tres sérieux.” Il semble que Spacey continue d’être “très sérieux” au sujet de la diffusion de son message annuel.