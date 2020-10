Le champion incontesté des poids légers Khabib Nurmagomedov a défendu son titre samedi lors de l’événement principal de l’UFC 254. Il a battu Justin Gaethje et a atteint 29-0 dans sa carrière de MMA, et il l’a apparemment fait quelques semaines à peine après une blessure surprenante. Nurmagomedov se serait cassé le pied trois semaines avant son dernier combat contre l’UFC.

S’adressant aux journalistes après le match, le président de l’UFC, Dana White, a fourni des informations sur la blessure. Il a déclaré que tout le monde avait eu la chance d’avoir vu Nurmagomedov se battre lors de l’UFC 254 en raison de “ce que ce gars a vécu” récemment. “J’entends des rumeurs sur d’autres choses que je ne savais pas, dont vous entendrez parler quand il sortira plus tard, j’en suis sûr”, a déclaré White. Il a ensuite expliqué que le combattant était récemment allé à l’hôpital.

«Apparemment, il était à l’hôpital parce qu’il s’est cassé le pied il y a trois semaines. Il a deux orteils cassés et un os au pied qui est cassé ou quelque chose du genre», a poursuivi White. «C’est ce que son coin me disait et il ne l’a jamais dit à personne, juste en se promenant pour qu’il soit l’un des êtres humains les plus durs de la planète. Il est le combattant numéro un livre pour livre de la planète et sérieusement il faut commencer le plaçant là-haut dans le statut de GOAT. “

Malgré une fracture du pied récemment, Nurmagomedov est entré dans l’octogone pour son combat avec Gaethje et a réalisé une performance dominante. Il a remporté la victoire au deuxième tour, endormant son adversaire avec un étranglement triangulaire. Nurmagomedov a ensuite révélé au monde que l’UFC 254 serait son dernier combat. Son objectif était d’honorer son père, décédé en juillet, mais il a également promis à sa mère de renoncer à la promotion.

“C’était mon dernier combat”, a déclaré Nurmagomedov après sa victoire. «Il n’y a aucun moyen que je vienne ici sans mon père. … Après ce qui s’est passé avec mon père – quand l’UFC m’a appelé à propos de Justin – j’ai parlé avec ma mère [for] trois jours, “devrais-je aller me battre sans mon père?” Je lui ai promis que ce serait mon dernier combat. Et si je donne ma parole, je dois la suivre. »Nurmagomedov a encore montré son sérieux en laissant ses gants dans l’octogone avant de s’éloigner.

Lorsque le combattant a révélé qu’il prenait sa retraite de l’UFC, les fans et les autres combattants l’ont félicité sur les réseaux sociaux. Ils ont dit qu’il était une véritable légende et que son héritage était sans égal. White, de son côté, appelait Nurmagomedov «la mère la plus méchante de la planète».