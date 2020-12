Khloe Kardashian fait face à quelque chose que tous les parents vivent à Noël. La personnalité médiatique de 36 ans est allée sur Twitter samedi pour exprimer sa frustration à propos de la confection de jouets pour sa fille True. Kardashian a clairement indiqué qu’elle n’était pas une experte en construction de jouets.

“Est-ce que quelqu’un d’autre essaie encore de rassembler certains de ces petits jouets minuscules?” Demanda Kardashian. “Je ne suis pas un constructeur de jouets. Cela me prend une éternité !! J’ai besoin de tout assembler pour avancer.” Dans un autre tweet, la star de L’incroyable famille Kardashian a poursuivi en écrivant: “Tant de petits morceaux. La façon dont mes ongles sont mis en place ….. ce n’est pas mon amie LOL. Elle a ensuite terminé sa diatribe en écrivant: Je Je te sens mieux juste de sortir ça LOL merci les gars. De retour à la construction de jouets. Je vous aime les gars! Mon bébé sera bientôt debout. J’espère que vous apprécierez votre temps en famille cette saison des fêtes. Un certain nombre de personnes sur les réseaux sociaux ont commenté le premier tweet de Kardashian.

“J’ai apporté une cuisine jouet et je suis allé l’assembler la veille de Noël pour découvrir qu’ils avaient envoyé les clous complètement faux!” une personne a répondu. “Mais j’ai appelé mon voisin et il a réussi à le trier et c’est tellement mignon! Il a littéralement sauvé mes petits gars Noël !!” Kardashian et sa fille ont dû passer le jour de Noël sans Tristan Thompson alors qu’il jouait dans un match contre les Brooklyn Nets. La star des Boston Celtics a marqué huit points et a réussi cinq rebonds dans la défaite. Thompson a signé un contrat avec les Celtics après avoir passé neuf ans avec les Cavaliers de Cleveland, et Kardashian est heureux pour lui en termes de carrière.

“Elle n’est pas enthousiasmée par le déménagement pour le bien de sa famille, mais elle l’est pour Tristan et sa carrière”, a déclaré une source à Entertainment Tonight. “À ce stade, ils prévoient de partager leur temps entre Los Angeles et Boston, mais c’est toujours en suspens et il n’y a pas de réponse définitive car ils travaillent toujours à reconstruire leur relation et leur confiance.” Kardashian et Thompson se sont réconciliés après que Thompson ait triché plusieurs fois en 2018. Plus tôt cette semaine, Kardashian a été aperçue portant un gros anneau à la main gauche, ce qui a conduit à des rumeurs selon lesquelles elle serait fiancée à la championne NBA, âgée de 29 ans.