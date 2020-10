Khloé Kardashian et Tristan Thompson: Cela a été leur relation mouvementée | INSTAGRAM

En raison de tout ce qui s’est passé récemment, tout semble indiquer que Khloé Kardashian a de nouveau donné une chance au père de sa fille, et c’est-à-dire que la rumeur de son retour est entendue avec plus de force chaque jour, en raison de les messages et commentaires laissés à la fois sur les réseaux sociaux.

Ainsi que des photographies existantes où les deux semblent très ensemble et heureuxDe plus, comme nous le savons tous, depuis le début de l’enfermement social, ils vivent ensemble dans le manoir de la mondaine, tous ces petits détails réunis sont responsables des adeptes des deux, s’assurant que l’amour entre le couple a refait surface.

Bien que, vraiment, et comme tous les fans peuvent l’affirmer, l’histoire derrière laquelle il semble maintenant “Couple heureux”Cela n’a pas été facile du tout, il a subi des hauts et des bas tout au long de la relation, et ici nous allons vous en parler.

Vous pourriez également être intéressé par: Un autre sur facture! Khloé Kardashian obtient une autre retouche

Tout a commencé grâce au célèbre morceau de divertissement et de télé-réalité “Keeping up with the Kardashians” où, de la même manière, le début de tout a été documenté, puisque nous avons pu voir dans plusieurs chapitres qu’elle a commencé à sortir avec Tristan en 2016 et à l’époque, ses fans affirmaient n’avoir jamais vu Khloé aussi amoureuse dans ses amours passées.

Le grand amour qu’ils avaient fait que tout allait très vite pour le couple et, presque en un clin d’œil, ils ont déménagé à Cleveland, dans l’Ohio, pour vivre ensemble, et c’est jusqu’en 2017 qu’ils ont commencé à s’écouter. De fortes rumeurs selon lesquelles le mannequin et le basketteur attendaient leur premier enfant.

De même, c’est jusqu’en décembre de la même année que le couple de célébrités a officiellement annoncé qu’ils attendaient leur premier bébé, plus tard, en mars 2018, l’incroyable et inoubliable baby shower a eu lieu. , ce qui était totalement spectaculaire et merveilleux, c’était l’une des célébrations les plus célèbres de l’époque, et c’était juste là, où ils ont révélé que le bébé qu’ils attendaient avec ferveur serait une belle fille.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Cependant, il est important de mentionner que la star du basket était déjà un père, Prince, fils de Jordan Craig, il convient de mentionner qu’elle était déjà enceinte de lui quand il a commencé à sortir avec Khloé, cependant, cette question n’avait pas d’importance du tout Je l’ai socialisée.

Tout était “miel sur flocons”, jusqu’à ce que, alors qu’il ne restait que très peu de temps à Khloé pour accoucher, plusieurs nouvelles ont commencé à sortir, plusieurs nouvelles indiquant que Tristan Thompson, avait été infidèle à Khloé à plusieurs reprises et puis, grâce à cela, le couple s’est séparé.

Cependant, l’arrivée de True a tout arrangé, car, lorsque Khloé a accouché, elle a décidé d’avoir Tristan à ses côtés, pour qu’il lui apporte tout son soutien et d’autres, et, c’est ça, Kardashian voulait avoir un bon souvenir de sa naissance et Pour cela, il était important que le père de sa fille soit présent, pour cette seule raison, il a mis de côté les erreurs et s’est concentré à donner tout l’amour à son nouveau-né.

Un mois après l’accouchement, le couple a déjà été revu ensemble, ils ont passé l’été ensemble à Los Angeles et sont même venus au Mexique en vacances, après tout le drame, il semblait que le couple avait trouvé la paix, et Khloé a décidé retourne à Cleveland pour être avec Tristan dans la saison NBA.

Mais il n’a pas fallu longtemps à Tristan pour s’impliquer dans un autre grand scandale d’infidélité, cette fois, ce serait encore plus grand car cela aurait à voir avec quelqu’un de très proche de la famille, et bien que, au début, Tristan Thompson ait essayé de le nier, le plus que pourrait, publiant sur ses réseaux sociaux qu’il s’agissait de “fausses nouvelles”, des heures plus tard, il a dû supprimer le commentaire en raison de la preuve qu’il avait été vu avec le mannequin Jordyn Woods, l’un des meilleurs amis de sa belle-sœur, la femme d’affaires Kylie Jenner, dans un Bar de Santa Monica.

Et, quand c’était le premier anniversaire de True, Tristan était invité, mais dans un épisode de son émission, on pouvait voir que la famille n’était pas très heureuse de l’avoir présent.

Après cela, ils ont été séparés pendant quelques mois et c’est qu’au cours de cette année, lors de la mise à distance sociale, ils l’ont passé ensemble, même si, il faut mentionner que pour Khloé c’était le moment de guérir ses émotions, également, dans une interview le mois dernier. En juillet, la mondaine a déclaré qu’elle considérait Tristan comme l’un de ses meilleurs amis et que cela était dû à l’enfermement social, ils ont passé beaucoup de temps sans distractions et elle sait à quel point elle lui est reconnaissante pour sa petite fille.