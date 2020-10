L’incroyable famille Kardashian a lancé une bombe sur ses fans début septembre lorsque la famille et le réseau ont révélé que la série finirait par terminer sa 20e saison au début de 2021. À l’époque, la famille a publié une déclaration commune expliquant qu’elle c’est avec «le cœur lourd» que la décision a été prise. Un mois après l’annonce, Khloe Kardashian a ajouté un peu plus de contexte à la situation en apparaissant sur le podcast Emergency Contact.

Là, Kardashian a admis qu’elle et tout le monde pouvait utiliser une «pause» par rapport au calendrier fastidieux auquel ils s’étaient habitués au cours de leurs 15 ans sur le plateau. Elle a expliqué que la famille ne bénéficie que de deux semaines de congé toute l’année sans caméra sur eux, qualifiant cela de voyage «épuisant». Elle sait que la vie sans filmer sera certainement une période différente de leur vie, mais que c’est une décision que tout le monde était prêt à prendre: «Nous sommes tous à un endroit différent dans nos vies et certains d’entre nous ont besoin d’une sieste.»

Comme certains l’ont soupçonné, cependant, les Kardashian ne sont peut-être pas complètement partis vers le coucher du soleil. Avant l’annonce de l’annulation de l’émission en 2021, la plus âgée des trois sœurs, Kourtney, avait exprimé son désir de quitter la production et de poursuivre sa vie, voulant consacrer son temps à ses enfants et à ses entreprises. Pendant le podcast, Khloe a suggéré qu’il pourrait y avoir plus d’opportunités sur la route. En ce qui concerne la fin de l’émission, qu’elle a qualifiée de nouvelle «dévastatrice», Kardashian a déclaré: «cela ne veut pas dire que tout se termine pour de bon. Cela signifie simplement qu’il y a de la place pour un autre chapitre à ouvrir.

E! a lancé KUWTK en 2007 et l’a rapidement vu devenir la série phare du réseau. La famille a rencontré tellement de succès avec elle que des spin-offs sont nés, notamment Kourtney et Khloe Take Miami, Khloe et Lamar et Dash Dolls. Voyant comment la famille a pu construire son émission principale, il n’est pas surprenant qu’il y ait une possibilité que quelque chose d’autre puisse se présenter sous une nouvelle forme après que KUWTK ait terminé sa production. Ryan Seacrest, qui a co-créé la série de téléréalité, a déclaré à Entertainment Tonight en septembre qu’il n’était pas prévu de produire une autre série après 2021, mais ne l’a pas non plus exclu: «Nous n’avons pas encore traversé ce pont.»

La saison en cours de L’incroyable famille Kardashian diffusera ses nouveaux épisodes jeudi à 20 h HE sur E !.