Khloé Kardashian défend la grande soeur Kim Kardashian après que la star de L’incroyable famille Kardashian ait emmené ses amis et sa famille sur une île privée pour son 40e anniversaire. Alors que les photos qu’elle a partagées des vacances de luxe, qui, selon Kim, les ont aidées à se sentir «normales» au milieu de la pandémie mondiale, ont été critiquées comme étant déconnectées, Khloé a déclaré lors d’une apparition jeudi sur The Ellen DeGeneres Show que l’expérience était «si spéciale. “

Amenant entre 20 et 25 de leurs amis les plus proches dans un lieu secret, Khloé a déclaré qu’elle ne “connaissait pas vraiment l’étendue” des critiques que sa famille recevait pour le voyage. “Mais cette année est une année frustrante. Je comprends”, a-t-elle expliqué. “Je pense qu’il y a tellement de frustrations pour tout le monde. Mais c’est aussi son 40e. C’est quelque chose qu’elle voulait faire pour nous. C’était une si belle chose.”

Alors que de nombreuses personnes ont exprimé leur inquiétude pour les personnes qui les ont servis pendant leur voyage, Khloé a déclaré qu’elle n’avait eu qu’une réponse reconnaissante. «Être là avec toutes les précautions que nous avons prises et être là et combien tout le monde était reconnaissant pour l’aspect touristique de celui-ci», a-t-elle déclaré. “Tant de gens ont dit que nous étions leur premier groupe d’invités qu’ils avaient depuis des mois et ce que c’était fait pour eux pour pouvoir payer leurs factures ou pour pouvoir faire des choses pour leur famille, en entendant simplement ces messages quand nous étaient là, nous nous sentions vraiment bien et nous nous sentions tellement en sécurité. Nous l’avons fait de la manière la plus sûre que je puisse imaginer que quelqu’un le fasse. ” Dans l’ensemble, Khloé a déclaré qu’elle espérait que Kim pourrait “se concentrer sur la beauté et ce qu’elle a fait pour tout le monde” au lieu de laisser la critique “éclipser toute la grandeur”.

Au cours de l’entretien de jeudi, elle a également abordé la révélation sur KUWTK qu’elle avait contracté COVID en mars. “C’était tellement effrayant. C’est toujours effrayant, mais surtout quand le monde entier était en train de fermer et que nous n’avions pas vraiment d’informations ou les informations que nous venions de changer chaque jour”, a déclaré Khloé à propos d’un test positif. “C’était juste super, super effrayant.”

La fondatrice de Good American a ajouté qu’elle était «vraiment, vraiment malade» du virus. “Je me suis senti très vite sur le fait que je tombais malade avec quelque chose et je portais juste un masque. Je me souviens avoir porté des gants”, se souvient-elle. «C’était de la spéculation sur COVID, mais personne ne le savait vraiment. Mais nous étions tous comme, ‘Il n’y a aucun moyen que je puisse avoir COVID.’ J’étais donc toujours très diligent, portant des masques. Nous avons été testés, toute ma famille a été testée, et ils sont revenus et mes résultats ont été positifs. Nous étions vraiment alarmés mais tout le monde a été testé négatif, alors merci Dieu.