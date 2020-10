Chrissy Teigen est peut-être connue pour être une reine à clapback, mais Khloé Kardashian l’est aussi. Ce n’est un secret pour personne que Kardashian a un peu changé son apparence au cours de la dernière décennie – avec toutes ses sœurs – cependant, elle était belle à l’époque, et elle est belle maintenant. Alors que Kardashian rayonne de lumière, elle n’a pas peur de commenter les trolls Internet qui commentent son apparence.

La maman d’un enfant refuse d’être négative mais elle est plus qu’heureuse de dire pourquoi elle est si confuse sur la façon dont les gens peuvent être si méchants après qu’un troll a déclaré qu’elle avait l’air “différente chaque semaine”. “L’ombre de tout cela”, a simplement déclaré Kardashian après qu’une personne a trollé son apparence en affirmant qu’elle était différente chaque semaine selon E !. Puis elle est allée plus en détail sur Twitter en disant: “Je ne comprendrai jamais à quel point certaines personnes peuvent être ennuyées ou malheureuses. Je suis quelqu’un qui ne ferait jamais de commentaire à moins que ce soit positif. Je crois qu’il faut se réjouir et se complimenter. chiiiiiilllldddd?! Le temps est précieux. Je le dépense pour des choses heureuses. “

Bien qu’elle ait été appelée au fil des ans pour avoir édité ses publications sur les réseaux sociaux, les fans ont récemment noté à quel point elle ressemblait à Beyoncé. Ses spectateurs ont remarqué que Kardashian a été annoncé comme le nouveau partenaire de la marque avec le service d’abonnement au maquillage Ipsy. Partageant une galerie d’images dans un article de blog, qui s’est ensuite rendu sur Twitter et Instagram, la société a déclaré que Kardashian «est la reine de l’expression de sa beauté unique». Ipsy a même surnommé Kardashian «le caméléon glamour ultime». ce à quoi certains fans semblaient être d’accord lorsqu’ils ont pris note d’une image en particulier qui leur a fait faire une double prise.

Au fil des ans, Kardashian a été critiqué pour avoir l’air presque méconnaissable et les fans ne peuvent pas arrêter d’y prêter attention. Elle a également été comparée à ses sœurs Kim Kardashian-West et Kourtney Kardashian depuis leurs débuts dans la diffusion de L’Incroyable famille Kardashian. Cependant, elle a réussi à n’être rien de moins qu’un encouragement pour ses fans en partageant non seulement son parcours, mais en encourageant ses fans à trouver leur beauté intérieure. Elle a également créé une émission dérivée de Kardashian intitulée Revenge Body avec Khloé Kardashian qui a donné espoir et encouragement à beaucoup de téléspectateurs.

En septembre, la famille Kardashian et Jenner ont annoncé qu’ils arrêteraient de diffuser leur émission à succès après sa 20e saison.