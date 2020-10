Khloé Kardashian et Tristan Thompson font que ça marche! Malgré les troubles au début de leur relation, une source dit à PEOPLE que “tout va bien” entre la star de L’incroyable famille Kardashians et le joueur des Cleveland Cavaliers après leur réconciliation au milieu de la pandémie COVID-19. Après avoir emménagé avec Kardashian et leur fille True, âgée de 2 ans, plus tôt cet été, l’initié a déclaré qu’il y avait eu un tout nouveau départ pour les deux.

“Khloé est le plus heureux. Tristan vit toujours avec Khloé et True à Los Angeles. Tout va bien avec Khloé et Tristan”, a déclaré la source. “Leur objectif est vrai et ils continuent à faire des activités familiales amusantes ensemble. Khloe croit vraiment que les choses continueront d’être excellentes même après que Tristan doit retourner au travail. Elle est très impressionnée par la façon dont il a intensifié ses efforts.”

Alors que les choses se passent si bien, Kardashian et Thompson pourraient envisager d’ajouter un autre membre à leur famille. “Ils planifient définitivement leur avenir ensemble et ont hâte d’avoir un autre bébé. True sera une grande grande soeur”, a déclaré l’initié. Même la maman Kris Jenner a fait allusion à un possible nouveau bébé lors d’une apparition sur The Ellen DeGeneres Show le mois dernier, répondant à une question sur ses filles qui auraient peut-être de nouveaux bébés: “On ne sait jamais par ici. Comme je l’ai dit, je ne compte personne pour le comte, on ne sait jamais ce qui va se passer. “

Kardashian et Thompson ont passé du temps ensemble en famille au milieu de la pandémie, samedi seulement, profitant d’une «journée de sculpture de citrouille en famille» avec True, et les plus jeunes enfants de Kim Kardashia – Chicago, 2 ans, et Psalm, 1 an. Sur une photo de l’activité saine, Thompson sourit alors qu’ils étaient assis près de True alors qu’ils étaient un peu en désordre avec leurs citrouilles. “Tutu, qu’est-ce que tu fais?” Kardashian demande à sa fille, couverte de peinture, avant de se tourner vers Thompson. “Papa,” lui dit-elle, “Wow, tu l’as sur le visage.”

Alors que le joueur de la NBA et le fondateur de Good American ont déjà rompu après sa présumée infidélité dans les jours qui ont précédé et suivi la naissance de True, le couple s’est réuni en juin, a déclaré une source à PEOPLE à l’époque. “Ces derniers mois, Tristan a vraiment montré à Khloé qu’il avait changé. C’est un père et un partenaire formidables”, a déclaré l’initié. “Khloé espérait toujours que Tristan reviendrait. C’était très important pour elle de garder sa famille ensemble pour le bien de True.”